Attrice e modella americana nata a Los Angeles nel 1942, fu la prima donna nera sotto contratto con la Columbia Pictures nonché cofondatrice della Kwanza Foundation. È considerata una delle ultime grandi pioniere della rappresentazione afroamericana sullo schermo

Il mondo dello spettacolo americano piange la scomparsa di Judy Pace, attrice e modella che, con il suo talento e la sua determinazione, aveva aperto strade nuove per le donne nere nel cinema e nella televisione. Pace è morta nel sonno all'età di 83 anni mentre si trovava a Marina del Rey, in California, in visita ai suoi cari.

Una carriera costruita passo dopo passo

Nata a Los Angeles nel 1942, Judy Pace ha conseguito il diploma alla Dorsey High School e ha frequentato il Los Angeles Community College. Prima ancora di calcare i set cinematografici, si è affermata nel mondo della moda: nel 1961 è diventata la modella più giovane mai selezionata per l'Ebony Fashion Fair, la celebre rassegna itinerante della rivista dedicata alla comunità afroamericana.

Il suo approdo al cinema fu tutt'altro che casuale. In un'intervista rilasciata al critico Roger Ebert, raccontò di essersi data cinque anni di tempo per sfondare nel settore, dedicandone due allo studio della recitazione e al perfezionamento tecnico, prima di ottenere le prime parti televisive.

Il debutto sul grande schermo arrivò nel 1963 con L'incredibile spia, pellicola di spionaggio prodotta da William Castle. Poco dopo, diventò la prima attrice nera ad essere messa sotto contratto a lungo termine dalla Columbia Pictures, un traguardo storico che aprì la strada a molte altre dopo di lei.