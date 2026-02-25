Arriva anche in Italia “Burning Ambition”, il film-documentario che ripercorre i cinquant’anni degli Iron Maiden. Diretto da Malcolm Venville e arricchito dalle testimonianze di ospiti d’eccezione, il lungometraggio debutta nei cinema italiani il 14 maggio, una settimana dopo l’uscita mondiale. Biglietti in vendita dal 18 marzo

L’attesa dei fan italiani è finita: “Burning Ambition”, il film-documentario che racconta i cinquant’anni degli Iron Maiden, uscirà nelle sale nazionali il 14 maggio, una settimana dopo il debutto internazionale del 7 maggio. Un progetto che non punta solo a celebrare una delle band più influenti della storia del rock, ma anche a restituire l’energia, la visione e l’impatto culturale che il gruppo britannico ha lasciato in mezzo secolo di attività.

Un viaggio cinematografico lungo 50 anni Il documentario è diretto da Malcolm Venville, già autore di “Churchill at War”, e prodotto da Dominic Freeman, che in passato ha firmato “Spirits in the Forest”, il film dedicato ai Depeche Mode. La durata è quella di un lungometraggio classico, ma lo sguardo è quello del racconto epico: dagli esordi nell’East London del 1975 fino ai palchi globali che hanno consacrato la band come una delle realtà più longeve e amate del panorama rock. Nel corso della loro carriera, gli Iron Maiden hanno pubblicato 17 album in studio, venduto oltre 100 milioni di dischi ed eseguito quasi 2.500 concerti in 64 Paesi: numeri impressionanti che diventano il tessuto narrativo del film.

Testimonianze d’eccezione Accanto ai membri della band, “Burning Ambition” ospita riflessioni e ricordi di artisti che hanno riconosciuto pubblicamente il peso culturale dei Maiden. Tra questi, Javier Bardem, Lars Ulrich (Metallica) e Chuck D (Public Enemy), che raccontano cosa ha rappresentato la band nelle rispettive traiettorie artistiche e per intere generazioni di ascoltatori. La key art ufficiale del film porta la firma dell’illustratore Albert “Akirant” Quirantes, storico collaboratore dell'immaginario visivo legato alla band.

Un'uscita che arriva nel pieno del tour mondiale Il film debutta mentre gli Iron Maiden sono ancora in viaggio con il tour biennale Run For Your Lives, un itinerario che ha già toccato il London Stadium per un trionfale “ritorno a casa” a pochi chilometri dal luogo in cui tutto iniziò cinquant’anni fa. Il 2026 sarà inoltre l’anno di EddFest, evento celebrativo unico nel suo genere che si terrà l’11 luglio al Knebworth Park: un appuntamento che si aggiunge ai più di cinquanta concerti programmati dalla band nel corso dell’anno.