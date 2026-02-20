Scarlet, cosa sapere sul nuovo film d'animazione giapponese al cinema

Introduzione

Scarlet, l’epopea animata di Mamoru Hosoda, è arrivata al cinema in Italia. Dal 19 febbraio 2026 la pellicola è nelle sale italiane, per la gioia dei fan del visionario regista candidato all’Oscar.

Distribuito da Eagle Pictures, il lungometraggio è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, consolidando la fama del regista giapponese e confermando l’attesa per una storia che unisce azione, fantasy e introspezione psicologica.

La storia racconta l'avventura di una principessa tra vendetta e redenzione: la protagonista è infatti la principessa guerriera messa a titolo, Scarlet, proveniente da un regno medievale devastato dalla guerra. La sua vita cambia radicalmente quando il padre, il re Amelth, viene assassinato dallo zio Claudius, bramoso di potere e del cuore della regina Gertrude. Nel tentativo di vendicare la morte del padre, Scarlet fallisce e si risveglia in una dimensione misteriosa dell’aldilà, un luogo in cui vivi e morti coesistono.

In questo mondo straordinario, la principessa incontra Hijiri, un ragazzo dal cuore nobile proveniente dal nostro presente, la cui compassione mette in discussione la sete di vendetta che la domina. La narrazione esplora il conflitto interiore di Scarlet: di fronte all’assassino del padre, dovrà decidere se lasciarsi guidare dall’odio o intraprendere un percorso che la conduca oltre la vendetta, aprendosi alla possibilità di un futuro diverso.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Scarlet, che trovate ora nelle sale italiane.