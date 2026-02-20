Sacro Cuore, di cosa parla il film documentario francese campione di incassiCinema
Introduzione
Arriva in Italia, in programmazione dal 2 marzo, Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine, film documentario del 2025 di Sabrina e Steven Gunnell, che in Francia ha avuto uno straordinario successo di pubblico nella stagione della sua uscita, lo scorso autunno. Il film, realizzato per il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque in Borgogna, intreccia testimonianze ed esperienze di fede dei protagonisti senza trascurare la ricostruzione storica della devozione cattolica.
Quello che devi sapere
Sacro Cuore, quando esce e dove vederlo
Sacro Cuore - Il Suo Regno non avrà mai fine, è un film documentario realizzato in Francia da Sabrina e Steven Gunnell nel 2025 che arriva dal 2 marzo 2026 al cinema anche in Italia, forte del successo al botteghino nel suo Paese. Distribuito da Dominus Production, l'opera racconta la storia delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque e del culto religioso che è nato oltre 350 anni fa.
Di cosa parla il documentario
Nella seconda metà del 1600, a Verosvres, un piccolo villaggio della Borgogna, Margherita Maria Alacoque, monaca francese canonizzata nel 1920, è stata testimone di apparizioni di Gesù per diciassette anni, dal 1973. Dalla sua esperienza misttica nacque il culto del Sacro Cuore di Gesù, ampliatosi nei secoli successivi e che porta al santuario di Paray-le-Monial ogni anno decine di migliaia di pellegrini.
La storia della monaca santa rivive sul grande schermo attraverso una ricostruzione dei fatti dell'epoca, un racconto di finzione che si sviluppa attraverso il documentario nel quale, come è logico, buona parte della narrazione è affidata alle interviste e alle testimonianze di religiosi e laici che hanno fatto esperienze di fede significative. Tra questi, quella di un sacerdote, Padre Raffray, un membro del parlamento e diverse persone comuni, alcune delle quali provenienti sa contesti sociali difficili.
Il cast e i realizzatori
Sabrina Gunnell, anche co-regista col marito Steven, ha un ruolo nel film. Gli altri interpreti sono i francesei Marcel Charlon, Grégory Dutoit, Julie Budria, Abbé Louis Bardon.
I Gunnell hanno deciso di realizzare il film dopo una visita al santuario di di Paray-le-Monial. Sabrina, ha recitato in piccoli ruoli in passato, tra serie televisive e cortometraggi. Steven Gunnell è un cantante, ex membro della boy band francese degli anni Novanta Alliage. Dopo la conversione al cattolicesimo, gira con sua moglie produzioni legate alla fede cristiana. Tra le altre sue esperienze, la direzione di alcuni videoclip musicali, inclusi quelli per la sua ex band.
Sacro Cuore è un film a basso budget.
In Francia, tra controversie e successo al box office
La distribuzione francese di Sacro Cuore ha fatto registrare cifre assolutamente oltre le aspettative dei realizzatori.
Forti della curiosità del pubblico cattolico, il documentario ha portato al cinema oltre 400 mila spettatori ed è diventato un piccolo fenomeno grazie al passaparola.
Di contro, le polemiche non sono mancate. Il sindaco di Marsiglia, in un primo momento, ha bloccato la distribuzione della pellicola invocando il principio di laicità del Paese. Il film è approdato in sala dopo le proteste del pubblico e gli appelli dei realizzatori che hanno sottolineato la rilevanza del culto per la città e il valore celebrativo dell'opera nell'anno del 350° anniversario dalle apparizioni.
Stesse polemiche anche per la campagna pubblicitaria, giudicata non adatta alle affissioni nella metropolitana perché di natura marcatamente religiosa.
Sul fronte cattolico, il film è stato discusso anche per l'assenza dei gesuiti che pure avevano fatto parte della vita della santa - il suo direttore spirituale, padre Claude La Colombière, era infatti un gesuita.