La distribuzione francese di Sacro Cuore ha fatto registrare cifre assolutamente oltre le aspettative dei realizzatori.

Forti della curiosità del pubblico cattolico, il documentario ha portato al cinema oltre 400 mila spettatori ed è diventato un piccolo fenomeno grazie al passaparola.

Di contro, le polemiche non sono mancate. Il sindaco di Marsiglia, in un primo momento, ha bloccato la distribuzione della pellicola invocando il principio di laicità del Paese. Il film è approdato in sala dopo le proteste del pubblico e gli appelli dei realizzatori che hanno sottolineato la rilevanza del culto per la città e il valore celebrativo dell'opera nell'anno del 350° anniversario dalle apparizioni.

Stesse polemiche anche per la campagna pubblicitaria, giudicata non adatta alle affissioni nella metropolitana perché di natura marcatamente religiosa.

Sul fronte cattolico, il film è stato discusso anche per l'assenza dei gesuiti che pure avevano fatto parte della vita della santa - il suo direttore spirituale, padre Claude La Colombière, era infatti un gesuita.