Capodanno Cinese, 6 film in cui è il protagonista

Come non ricordare Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China), il film del 1986 diretto da John Carpenter, che mescola azione, arti marziali e commedia fantasy? E infatti lo ricordiamo eccome!

La storia segue Jack Burton (interpretato da Kurt Russell), un camionista rozzo ma coraggioso, che aiuta il suo amico Wang Chi a salvare la fidanzata rapita, Mao Jin, dagli oscuri poteri del malvagio stregone Lo Pan. Durante la loro missione nelle pericolose strade di Chinatown a San Francisco, Jack e Wang si scontrano con bande criminali, guerrieri magici noti come le Tre Bufere e mostri sovrannaturali. Succederà di tutto e di più, ma non vi spoileriamo niente (anche se è praticamente impossibile non avere ancora visto Grosso guaio a Chinatown, dai!). Il Capodanno cinese è grande protagonista, come grandi protagonisti sono gli interpreti che hanno reso questa pellicola un vero cult.

Il cast di Grosso guaio a Chinatown è un mix straordinario di talento, con Kurt Russell che brilla nel ruolo di Jack Burton, un camionista dalla lingua tagliente e dall’atteggiamento da eroe disadattato. Dennis Dun, nei panni di Wang Chi, offre un'interpretazione affascinante del giovane cinese che diventa il vero protagonista della storia, l'eroe silenzioso ma determinato. Kim Cattrall è perfetta nel ruolo di Gracie Law, la giornalista tenace e coraggiosa che si trova coinvolta nelle strane vicende di Chinatown. A completare il quartetto di protagonisti c'è Victor Wong, che porta saggezza e un tocco di mistero nel ruolo di Egg Shen, un mago che guida i nostri eroi attraverso le forze oscure. Il cast di supporto è altrettanto forte, con Kate Burton nel ruolo di Margo, la reporter curiosa, e Donald Li che regala un’interpretazione divertente nel ruolo di Eddie Lee. James Hong è un perfetto cattivo, dando vita al malvagio stregone David Lo Pan, mentre i tre guerrieri magici, Tuono (Carter Wong), Pioggia (Peter Kwong) e Fulmine (James Pax), aggiungono ulteriore dramma e tensione con le loro capacità sovrannaturali.

Infine, Suzee Pai è la delicata e misteriosa Miao Yin, la giovane donna rapita, e Al Leong e Jerry Hardin completano il quadro con i loro ruoli di supporto, aggiungendo ulteriore colore a un film già ricco di personalità.

Progetto senza titolo - 1 - ©Webphoto