Non Kurtz, ma Kilgore. Non la follia, ma la normalità. Nel giorno dell’addio a Robert Duvall, Apocalypse Now rivela il suo segreto più inquietante: un ufficiale che organizza la guerra come una partita di surf e chiama il napalm “odore di vittoria”. Dalla Cavalcata delle Valchirie alle carte sui cadaveri, l’analisi della scena che ha cambiato per sempre il cinema e il modo in cui guardiamo l’orrore.