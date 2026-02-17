Offerte Sky
Robert Duvall e Apocalypse Now: perché Kilgore è il vero volto inquietante della guerra

Paolo Nizza

Non Kurtz, ma Kilgore. Non la follia, ma la normalità. Nel giorno dell’addio a Robert Duvall, Apocalypse Now rivela il suo segreto più inquietante: un ufficiale che organizza la guerra come una partita di surf e chiama il napalm “odore di vittoria”. Dalla Cavalcata delle Valchirie alle carte sui cadaveri, l’analisi della scena che ha cambiato per sempre il cinema e il modo in cui guardiamo l’orrore.

