Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Gus Van Sant e l’America invisibile: da Mala Noche a Dead Man’s Wire

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Dal 19 febbraio arriva in Italia Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire. Un ritorno che riporta Gus Van Sant al centro della sua ossessione: l’America invisibile. Dai ragazzi perduti di Belli e dannati ai fantasmi di Elephant, dal desiderio irrisolto di Mala Noche alla visibilità politica di Milk, passando per Hollywood e l’esperimento di Psycho, ritratto di un autore che da quarant’anni filma chi resta ai margini — senza giudicarlo, ma costringendoci a guardarlo.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ