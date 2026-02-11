Il ritratto di una docente appassionata

Anna Ferzetti, protagonista del film dopo la sua partecipazione a La Grazia di Paolo Sorrentino, interpreta in Domani interrogo una docente insicura ma profondamente convinta della funzione educativa della scuola.

“Ci sono tanti professori appassionati ai quali non viene dato modo di dedicarsi realmente ai loro ragazzi”, spiega l’attrice. “Gli insegnanti in questo momento storico, in cui i ragazzi vengono ascoltati sempre meno, sono più importanti che mai e sono felice che ci siano film e serie che ne parlino. Il loro ruolo dovrebbe essere messo al primo posto nella società, anche a livello di stipendi, invece spesso non vengono tutelati e sono abbandonati. Per questo sento una grandissima responsabilità nel portare in scena questa donna”.

Ferzetti aggiunge un riferimento personale: “È un ruolo che ho amato, sarà che ho una passione per L’attimo fuggente, un film che mi ha fatto capire moltissime cose da ragazzina. Anch’io sono stata una ragazza ribelle e ho faticato tantissimo a scuola perché mi sentivo non adatta. Però ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno fatto comprendere come sia importante cadere, sapersi rialzare, saper sbagliare”.