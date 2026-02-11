Sta per arrivare nelle sale il nuovo film di Umberto Carteni, tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, autrice anche della sceneggiatura, il lungometraggio trae ispirazione da un’esperienza reale di insegnamento nella periferia di Roma, offrendo uno sguardo intenso sul mondo della scuola e sul ruolo degli educatori in contesti difficili. La protagonista, dopo la sua partecipazione a La Grazia di Paolo Sorrentino, interpreta qui una docente insicura ma convinta della funzione educativa della scuola
Dal 19 febbraio 2026 arriva nelle sale Domani interrogo, il nuovo film di Umberto Carteniche vede protagonista Anna Ferzetti nel ruolo di un'insegnante.
Prodotto da On Production con Rai Cinema, in collaborazione con Disney+ e Vision Distribution, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, autrice anche della sceneggiatura.
Il lungometraggio prende vita da un’esperienza reale di insegnamento nella periferia di Roma, offrendo uno sguardo intenso sul mondo della scuola e sul ruolo degli educatori in contesti difficili.
Con Domani Interrogo, il cinema racconta la passione dei professori ai margini, mettendo al centro una storia di scuola e di periferia.
La vicenda ruota attorno a una professoressa di inglese delle scuole superiori (interpretata da Ferzetti, appunto) che viene chiamata a operare in un liceo complesso del quartiere di Rebibbia. Il racconto, già presentato in anteprima lo scorso ottobre ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia, esplora le sfide quotidiane di chi prova a trasmettere conoscenza e valori in un contesto segnato da difficoltà sociali e relazionali.
Il ritratto di una docente appassionata
Anna Ferzetti, protagonista del film dopo la sua partecipazione a La Grazia di Paolo Sorrentino, interpreta in Domani interrogo una docente insicura ma profondamente convinta della funzione educativa della scuola.
“Ci sono tanti professori appassionati ai quali non viene dato modo di dedicarsi realmente ai loro ragazzi”, spiega l’attrice. “Gli insegnanti in questo momento storico, in cui i ragazzi vengono ascoltati sempre meno, sono più importanti che mai e sono felice che ci siano film e serie che ne parlino. Il loro ruolo dovrebbe essere messo al primo posto nella società, anche a livello di stipendi, invece spesso non vengono tutelati e sono abbandonati. Per questo sento una grandissima responsabilità nel portare in scena questa donna”.
Ferzetti aggiunge un riferimento personale: “È un ruolo che ho amato, sarà che ho una passione per L’attimo fuggente, un film che mi ha fatto capire moltissime cose da ragazzina. Anch’io sono stata una ragazza ribelle e ho faticato tantissimo a scuola perché mi sentivo non adatta. Però ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno fatto comprendere come sia importante cadere, sapersi rialzare, saper sbagliare”.
Un cast giovane e variegato
Accanto a Ferzetti, un ensemble di giovani interpreti, alcuni alla loro prima esperienza cinematografica, tra cui Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagalà, Federico Micheli e Mounir Khlifi.
La fotografia, affidata a Vladan Radovic, contribuisce a restituire visivamente la complessità emotiva della storia.
L’approccio del regista
Umberto Carteni, che firma la regia di Domani interrogo, sottolinea come la realizzazione del film abbia cercato di superare schemi narrativi convenzionali: “Siamo voluti uscire dalla comfort zone, dalla narrazione classica e abbiamo un po’ cercato di seguire quello che era il racconto emotivo della storia”.
Carteni ha sviluppato la pellicola attraverso il doppio punto di vista della docente e dei suoi studenti, due mondi che sembrano inconciliabili: l’esperienza adulta, segnata da cicatrici invisibili e da una vitalità ostinata, e l’adolescenza, fragile e ribelle, ambientata in una scuola situata ai margini della città.
Il regista valuta inoltre un possibile adattamento in forma di serie televisiva: “Ci piacerebbe, magari con lo stesso cast… se non crescono troppo”, scherza Carteni, aprendo a nuove prospettive per la storia.
Dalle pagine al grande schermo
Il film Domani interrogo prende forma dal romanzo autobiografico di Gaja Cenciarelli, scrittrice, traduttrice e insegnante di inglese, che ha trasposto la propria esperienza reale in classe sullo schermo.
Le riprese, svoltasi tra settembre e ottobre 2024, hanno restituito un ritratto sincero e coinvolgente della vita scolastica in contesti periferici, tra difficoltà, dedizione e passione educativa.
