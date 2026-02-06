Introduzione
Va in onda in prima tv su Rai 2, venerdì 6 febbraio, il thriller mascherato da rom-com diretto da Stanley M. Brooks
Quello che devi sapere
La trama
Theresa è una ragazza come tante che inizia una relazione con Jimmy, il ragazzo più popolare della scuola. Quando lui la lascia all’improvviso, la madre di Theresa, Mary, non riesce ad accettare la situazione. Sconvolta dall’idea che il ragazzo abbia ferito la figlia e preoccupata per quello che considera un disonore, Mary passa da consigli invadenti a tentativi sempre più estremi di “risolvere” la situazione. La sua ossessione passa da manipolazioni e pressioni al coinvolgimento di una cartomante e persino all’assunzione di un sicario per vendicarsi di Jimmy. Quello che inizia come un’intromissione materna nella vita sentimentale della figlia si trasforma in una dramma pericoloso dominato dal bisogno di controllo e dall’incapacità di affrontare il proprio dolore.
La storia vera
Nessuno può scaricare mia figlia (Nobody Dumps My Daughter) si ispira a una storia vera, accaduta negli Stati Uniti degli anni ’90 (sebbene il film sia una drammatizzazione con nomi e dettagli modificati). La trama si rifà liberamente all'omicidio di Joey Fischer, avvenuto nel 1993 in Texas: un ragazzo di 17 anni fu assassinato davanti a casa dopo aver lasciato la sua fidanzata, Cristina Cisneros. Dopo che Joey e Cristina si lasciarono, Dora (madre della ragazza) si rivolse a una cartomante. E, convinta che il ragazzo avesse ancora un legame con sua figlia, le chiese consigli. La cartomante, che aveva contatti nel crimine, passò la richiesta a un intermediario. Dora offrì circa 3.000 dollari per far uccidere Joey e fornì una foto che lo ritraeva. Il 3 marzo 1993, mentre stava lavando l’auto della madre, due sicari uccisero il ragazzo a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Nel 1994 Dora Cisneros e l’intermediario furono condannati all’ergastolo, mentre la cartomante ricevette una pena di 20 anni.
Gli attori protagonisti
Ana Ortiz interpreta Mary Ramirez, la madre ossessionata dal desiderio di proteggere e controllare la vita sentimentale della figlia. Ortiz è un’attrice e cantante statunitense di origini portoricane, nota soprattutto per il ruolo di Hilda Suarez nella serie tv Ugly Betty. Jasmine Vega è Theresa Ramirez, la figlia al centro della vicenda: una giovane che cerca di vivere la sua adolescenza, ma finisce coinvolta nelle scelte estreme della madre. Attrice emergente, Vega ha recitato in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo e Le terrificanti avventure di Sabrina. Aiden Howard interpreta Jimmy Simpson, il ragazzo la cui rottura con Theresa scatena l’ossessione di Mary. Nel cast troviamo anche Sheila E. - celebre musicista, cantante e percussionista americana - nei panni di è Anna, la cartomante.