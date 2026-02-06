Nessuno può scaricare mia figlia (Nobody Dumps My Daughter) si ispira a una storia vera, accaduta negli Stati Uniti degli anni ’90 (sebbene il film sia una drammatizzazione con nomi e dettagli modificati). La trama si rifà liberamente all'omicidio di Joey Fischer, avvenuto nel 1993 in Texas: un ragazzo di 17 anni fu assassinato davanti a casa dopo aver lasciato la sua fidanzata, Cristina Cisneros. Dopo che Joey e Cristina si lasciarono, Dora (madre della ragazza) si rivolse a una cartomante. E, convinta che il ragazzo avesse ancora un legame con sua figlia, le chiese consigli. La cartomante, che aveva contatti nel crimine, passò la richiesta a un intermediario. Dora offrì circa 3.000 dollari per far uccidere Joey e fornì una foto che lo ritraeva. Il 3 marzo 1993, mentre stava lavando l’auto della madre, due sicari uccisero il ragazzo a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. Nel 1994 Dora Cisneros e l’intermediario furono condannati all’ergastolo, mentre la cartomante ricevette una pena di 20 anni.