The Animal Kingdom, cosa sapere sul film stasera in tv

Va in onda in prima tv su Rai 4, mercoledì 28 gennaio, il film del 2023 che ha ricevuto 12 candidature ai Premi César (vincendone cinque)
The Animal Kingdom debutta in prima tv su Rai 4 mercoledì 28 gennaio.
La trama di The Animal Kingdom
Film di fantascienza e avventura francese diretto da Thomas Cailley, The Animal Kingdom (Le règne animal) immagina un futuro prossimo in cui un fenomeno misterioso provoca mutazioni genetiche negli esseri umani: chi viene colpito inizia gradualmente a trasformarsi in ibridi umano-animali. Queste creature, considerate pericolose e incomprensibili, vengono catturate e trasferite in strutture speciali dall’autorità per tentare di controllare l’epidemia e studiare possibili cure.
La storia segue François, un uomo deciso a salvare sua moglie Lana, tra i soggetti colpiti dalla mutazione. Dopo che un convoglio che trasporta le creature si schianta vicino a una foresta, molte di esse fuggono, compresa Lana. François parte per una ricerca disperata, accompagnato dal loro figlio Émile, un sedicenne che sogna ancora una vita normale fatta di scuola, amicizie e primi amori.
Nel corso del viaggio, padre e figlio si confrontano con paure profonde e con l’ignoto: mentre François lotta per non perdere la speranza di ritrovare la moglie, Émile stesso comincia a manifestare segni di mutazione, mettendo in discussione la sua identità e il suo futuro.
La pellicola intreccia l’emergenza globale con tematiche intime e personali: la paura della perdita, il rapporto padre-figlio, e la scoperta di una nuova coscienza verso quelle creature viste agli inizi solo come minacce. L’esperienza avventurosa trasforma profondamente entrambi, costringendoli a guardare oltre l’umanità così come la conoscevano, sotto l’occhio vigile delle autorità che cercano soluzioni e controllo.
Il cast
Paul Kircher, classe 2001, è il protagonista del film. L’attore è stato nominato come Rivelazione maschile alla 28esima edizione dei Premi Lumière e come Migliore promessa maschile alla 48esima edizione dei Premi César. Nel cast anche Romain Duris, sei volte candidato ai Premi César e Adèle Exarchopoulos, protagonista de La vita di Adele, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2013. Nel cast anche Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert, Saadia Bentaieb, Gabriel Caballero, Iliana Khelifa e Paul Muguruza.
Approfondimento
La regia
The Animal Kingdom è la seconda opera per Thomas Cailley. Dopo il successo del film The Fighters - Addestramento di vita uscito nel 2015, il regista è tornato dietro la macchina da presa: “The Animal Kingdom racconta della relazione tra un sedicenne e suo padre, in un momento in cui, quasi ovunque nel mondo, viene a galla la ‘parte animale’ degli esseri umani, come un gene latente che si risveglia offuscando il confine invisibile tra umanità e natura”.
The Animal Kingdom, i premi
The Animal Kingdom ha ottenuto dodici nomination alla 49esima edizione dei Premi César divenendo la pellicola con il maggior numero di candidature. Vinte cinque statuette: Migliore colonna sonora, Miglior sonoro, Migliore fotografia, Migliori costumi e Migliori effetti speciali.