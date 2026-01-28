The Animal Kingdom, cosa sapere sul film stasera in tv

The Animal Kingdom debutta in prima tv su Rai 4 mercoledì 28 gennaio.

La trama di The Animal Kingdom

Film di fantascienza e avventura francese diretto da Thomas Cailley, The Animal Kingdom (Le règne animal) immagina un futuro prossimo in cui un fenomeno misterioso provoca mutazioni genetiche negli esseri umani: chi viene colpito inizia gradualmente a trasformarsi in ibridi umano-animali. Queste creature, considerate pericolose e incomprensibili, vengono catturate e trasferite in strutture speciali dall’autorità per tentare di controllare l’epidemia e studiare possibili cure.

La storia segue François, un uomo deciso a salvare sua moglie Lana, tra i soggetti colpiti dalla mutazione. Dopo che un convoglio che trasporta le creature si schianta vicino a una foresta, molte di esse fuggono, compresa Lana. François parte per una ricerca disperata, accompagnato dal loro figlio Émile, un sedicenne che sogna ancora una vita normale fatta di scuola, amicizie e primi amori.

Nel corso del viaggio, padre e figlio si confrontano con paure profonde e con l’ignoto: mentre François lotta per non perdere la speranza di ritrovare la moglie, Émile stesso comincia a manifestare segni di mutazione, mettendo in discussione la sua identità e il suo futuro.

La pellicola intreccia l’emergenza globale con tematiche intime e personali: la paura della perdita, il rapporto padre-figlio, e la scoperta di una nuova coscienza verso quelle creature viste agli inizi solo come minacce. L’esperienza avventurosa trasforma profondamente entrambi, costringendoli a guardare oltre l’umanità così come la conoscevano, sotto l’occhio vigile delle autorità che cercano soluzioni e controllo.