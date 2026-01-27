Con l’uscita in sala dell'horror di Johannes Roberts, il cinema riporta al centro una delle sue figure più disturbanti: la scimmia. Da creatura assassina a simbolo di contagio, da vittima tragica a giudice morale, i primati attraversano l’horror e il fantastico come specchi deformanti dell’essere umano. Un viaggio tra exploitation, classici d’autore e visioni radicali, da King Kong a Phenomena, dove la scimmia non è il mostro, ma una creatura “buona”, capace di riconoscere e punire il vero male umano