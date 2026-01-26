Sulle ali dell'onore, la vera storia del film stasera in tv

Va in onda in prima tv su Rai 2, lunedì 26 gennaio, il film del 2022 basato sul libro sul libro "Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice" di Adam Makos. La storia portata in scena è quella (vera) di Jesse L. Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea

Sulle ali dell'onore va in onda su Rai 2, in prima tv, lunedì 26 gennaio. Ma qual è la vera storia dietro al film?

La vera storia di Sulle ali dell'onore

Sulle ali dell’onore (titolo originale Devotion), diretto da J. D. Dillard, è basato sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos. La pellicola racconta la vera storia della profonda amicizia e del coraggio di due piloti della Marina degli Stati Uniti durante la Guerra di Corea: Jesse L. Brown e Tom Hudner.

Jesse LeRoy Brown nacque in Mississippi da una famiglia di agricoltori neri. In un’epoca in cui il razzismo istituzionale era ancora forte nell’esercito americano, divenne il primo pilota afroamericano della U.S. Navy dopo aver superato un addestramento estremamente duro e discriminatorio. Nonostante gli ostacoli, dimostrò eccellenti capacità di volo e divenne un membro rispettato del Fighter Squadron 32 (VF-32). Tom Hudner, un ufficiale più giovane ma con più esperienza di volo, fu assegnato come suo compagno di squadra. I due provenivano da ambienti molto diversi ma, nonostante questo, svilupparono un profondo rapporto di fiducia e rispetto.

Tra novembre e dicembre 1950, la loro unità fu trasferita nel teatro di guerra coreano per supportare la ritirata delle truppe alleate verso il Chosin Reservoir. In qualla missione particolarmente difficile, l’aereo di Brown fu colpito dal fuoco avversario: costretto ad atterrare in una valle innevata, il pilota rimase intrappolato nel suo F4U Corsair danneggiato. Hudner, vedendo il suo amico in pericolo, decise volontariamente di schiantare il proprio aereo vicino a lui nel tentativo di salvarlo.

Hudner fu insignito della Medaglia d’Onore, la più alta decorazione militare americana, per il suo atto di altruismo, mentre Brown ricevette numerose onorificenze postume. Il suo corpo non fu mai recuperato dalle forze americane, e la sua vicenda è divenuta simbolo di sacrificio, coraggio e fratellanza oltre le barriere razziali.