Introduzione

Nel suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto un riferimento cinematografico immediatamente riconoscibile per descrivere la condizione dell’Ucraina. Citando il film Ricomincio da capo (titolo originale: Groundhog Day), ha paragonato la situazione del suo Paese a un interminabile “giorno della marmotta”, evocando l’idea di una realtà che si ripete senza evoluzione.

“Nessuno vuole vivere così”, ha affermato Zelensky, “ripetendo la stessa cosa per settimane, mesi, anni. Proprio lo scorso anno, qui a Davos, ho concluso il mio discorso dicendo che l’Europa deve sapere come difendersi. È passato un anno e nulla è cambiato. Siamo ancora in una situazione in cui devo dire le stesse parole”.

Un richiamo che ha riportato sotto i riflettori un film del 1993 capace, attraverso il registro della commedia, di trasformare la ripetizione del tempo in una potente metafora esistenziale. Diretto da Harold Ramis e interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell, Ricomincio da capo è diventato negli anni un’opera di riferimento, entrata stabilmente nell’immaginario collettivo.

Per chi volesse recuperare o riguardare il film, lo trova in streaming su Netflix e Prime Video (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e su Apple TV.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su questo cult degli anni Novanta, dal cast alla trama fino agli innumerevoli tributi e citazioni che molti prodotti culturali - da film a serie tv e canzoni - hanno dedicato a questo capolavoro della settima arte.

