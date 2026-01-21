Return to Silent Hill è una storia ambientata nell'universo cinematografico nato dall'adattamento del celebre videogioco Konami messo in piedi per la prima volta proprio da Christophe Gans che ebbe un certo successo con l'horror del 2006, Silent Hill.

La pellicola, la cui produzione è stata annunciata verso la fine del 2022 è stata poi girata in Europa, in Germania, in Baviera, tra Monaco e Norimberga e a Belgrado, tra paesaggi che già naturalmente offrivano le atmosfere nebbiose e spettrali del videogame iconico, riconoscibili già dalle prime immagini del trailer, disponibile in testa a questa scheda.

Silent Hill 2, uscito nel 2001 per PlayStation 2, è un cult del genere survival horror, materiale perfetto per un horror di stampo psicologico pieno di creature terrificanti e azione, divenuto ancora più popolare anche presso i gamer più giovani col remake uscito nel 2024 per PlayStation 5, pc e disponibile su diverse piattaforme.

Akira Yamaoka, il compositore giapponese delle musiche del gioco, ha lavorato anche alle musiche della pellicola, contribuendo a rafforzare il legame dell'adattamento con la storia originale.

I fan ritroveranno al cinema tutta l'adrenalina dell'esperienza ludica. In uno dei poster italiani della pellicola, spicca Pyramid Head, principale antagonista di Silent Hill 2, incarnazione del senso di colpa e degli avvenimenti del passato del protagonista James, mostrato in anteprima al Festival di Cannes 2024.