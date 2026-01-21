Return to Silent Hill, trama e cast del film film horror al cinema dal 22 gennaioCinema
Introduzione
Return to Silent Hill, pellicola horror diretta da Christophe Gans, autore francese che si era occupato della regia del film Silent Hill uscito nel 2006, arriva nelle sale italiane da giovedì 22 gennaio, in anteprima rispetto all'uscita statunitense programmata per il giorno successivo. Il titolo, che in Italia è distribuito da Midnight Factory, è basato sul videogioco Silent Hill 2. Protagonista Jeremy Irvine, nei panni di James Sunderland, personaggio proncipale del videogioco.
Quello che devi sapere
Return to Silent Hill, quando esce e dove vederlo
Return to Silent Hill, film horror del 2026, arriverà in Italia al cinema giovedì 22 gennaio, distribuito da Midnight Factory.
La pellicola, terzo capitolo della saga cinematografica basata sul videogioco Silent Hill, si basa su Silent Hill 2, realizzato per PlayStation 2 e non è un sequel diretto di nessuno dei due film realizzati in precedenza, Silent Hill (2006) e Silent Hill: Revelation 3D (2012), cui però, è naturalmente collegato.
La trama Return to Silent Hill
James Sunderland (Jeremy Irvine) riceve una misteriosa lettera da Mary, il suo amore perduto, che lo riporta a Silent Hill, la città un tempo familiare, ora avvolta nell'oscurità.
Una volta arrivato, per James inizia l'incubo. Silent Hill è popolata da creature mostruose che gli danno la caccia. Nella città fantasma James inizia a dubitare della sua sanità mentale. I ricordi riaffiorano tra le paure e le colpe che divorano il protagonista impegnato a salvare sé stesso e la donna che ama.
Il cast del film
Return to Silent Hill vede il britannico Jeremy Irvine, già visto in Mamma Mia! CI risiamo, nel ruolo principale, il protagonista della storia James Sunderland.
Mary è la canadese Hannah Emily Anderson, che ha avuto già diversi ruoli negli horror Saw: Legacy, What Keeps You Alive, Dark Nature e nella serie tv horror The Purge.
Nel cast ci sono anche gli attori Robert Strange (anche nel film Marrowbone), Elvie Templeton (nel cast di Mercoledì, dalla prima stagione), Eve Macklin (anche in È colpa mia: Londra) e Melissa Graham.
Il terzo capitolo basato su Silent Hill 2 (videogame)
Return to Silent Hill è una storia ambientata nell'universo cinematografico nato dall'adattamento del celebre videogioco Konami messo in piedi per la prima volta proprio da Christophe Gans che ebbe un certo successo con l'horror del 2006, Silent Hill.
La pellicola, la cui produzione è stata annunciata verso la fine del 2022 è stata poi girata in Europa, in Germania, in Baviera, tra Monaco e Norimberga e a Belgrado, tra paesaggi che già naturalmente offrivano le atmosfere nebbiose e spettrali del videogame iconico, riconoscibili già dalle prime immagini del trailer, disponibile in testa a questa scheda.
Silent Hill 2, uscito nel 2001 per PlayStation 2, è un cult del genere survival horror, materiale perfetto per un horror di stampo psicologico pieno di creature terrificanti e azione, divenuto ancora più popolare anche presso i gamer più giovani col remake uscito nel 2024 per PlayStation 5, pc e disponibile su diverse piattaforme.
Akira Yamaoka, il compositore giapponese delle musiche del gioco, ha lavorato anche alle musiche della pellicola, contribuendo a rafforzare il legame dell'adattamento con la storia originale.
I fan ritroveranno al cinema tutta l'adrenalina dell'esperienza ludica. In uno dei poster italiani della pellicola, spicca Pyramid Head, principale antagonista di Silent Hill 2, incarnazione del senso di colpa e degli avvenimenti del passato del protagonista James, mostrato in anteprima al Festival di Cannes 2024.