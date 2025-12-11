Leopardi&Co, trama e cast del film con Jeremy Irvine e Whoopi Goldberg al cinema da oggiCinema ©Webphoto
Introduzione
Con Leopardi & Co., Federica Biondi firma una commedia sentimentale ambientata nella cornice marchigiana di Recanati - città natale del grande poeta Giacomo Leopardi messo a titolo - capace di intrecciare equivoci, scontri culturali e un inatteso percorso di formazione affettiva.
La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, approda nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 11 dicembre 2025, coinvolgendo un cast internazionale che unisce figure consolidate come la star americana Whoopi Goldberg a interpreti italiani di diversa generazione. Il film si sviluppa attorno a un inaspettato incontro fra Hollywood e la poesia di Giacomo Leopardi, dando vita a una storia che coniuga ironia e sentimento in un racconto dal respiro contemporaneo.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Leopardi & Co., dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Contesto produttivo
Realizzata con il sostegno di Camaleo ed Eagle Pictures, la produzione del film Leopardi&Co. si è svolta a Recanati nelle Marche, luogo indissolubilmente legato alla biografia di Giacomo Leopardi. Le riprese si sono tenute tra il 28 agosto e il 30 settembre 2023, fase durante la quale erano in corso gli scioperi dei sindacati SAG-AFTRA. La lavorazione è comunque potuta procedere grazie al nulla osta concesso dal sindacato SAG, che ha autorizzato l’avvio del set.
Per Whoopi Goldberg, impegnata nel ruolo di Mildred, questa esperienza rappresenta il primo coinvolgimento in una produzione cinematografica italiana.
La regia di Leopardi&Co. è affidata a Federica Biondi, mentre la sceneggiatura porta la firma di Nicola Barnaba, Roberto Cipullo e Mauro Graiani, con quest’ultimo che sviluppa l’idea narrativa originaria elaborata da Roberto Cipullo e Nicola Barnaba. La fotografia è curata da Andrea Arnone. Il film ha una durata complessiva di 93 minuti, appartiene al genere sentimentale e commedia, è ambientato e prodotto in Italia ed è distribuito da Eagle Pictures nelle sale italiane.
Trama e ambientazione
La vicenda di Leopardi & Co. prende avvio a Hollywood, dove Mildred (interpretata da Whoopi Goldberg), agente di lungo corso, cerca di trovare una svolta per la carriera di David (Jeremy Irvine), giovane attore americano, talentuoso ma incline alla distrazione. L’occasione arriva quando l’acclamato regista italiano Ruggero Mitri (interpretato da Paolo Calabresi) seleziona David come protagonista del suo nuovo progetto, Giacomo in Love. Mildred non esita a convincerlo con decisione ad accettare l’incarico, trascinandolo con sé fino a Recanati.
Ignaro del contenuto del copione – che non ha neppure letto – David è convinto che dovrà impersonare Giacomo Casanova. L’arrivo sul set ribalta però immediatamente le sue certezze: il film, infatti, ruota attorno a un altro Giacomo, Leopardi appunto, figura che l’attore mostra di non conoscere affatto. Una rivelazione che getta nello scompiglio il regista Ruggero Mitri, preoccupato dall’impreparazione del suo protagonista.
Per evitare conseguenze disastrose, Mitri decide di affidare David a Silvia (Denise Tantucci), una coach incaricata di introdurlo alla vita e alla poetica di Leopardi, utilizzando come guida le sue opere più celebri. Quello che inizia come un rapporto conflittuale, segnato da un’immediata e reciproca antipatia, si trasforma progressivamente, verso dopo verso, in un sentimento inatteso, destinato a cambiare profondamente entrambi.
Cast e personaggi
Il film Leopardi&Co. può contare su un gruppo di interpreti variegato e articolato. Oltre ai protagonisti Whoopi Goldberg, Jeremy Irvine e Denise Tantucci, nel progetto compaiono Paolo Calabresi nel ruolo di Ruggero Mitri, Paola Pessot nei panni di Goddess, Paolo Bernardini come Clive, Paolo Camilli in quello di Brando, insieme ad Alessio Franceschetti.
Nel quadro della produzione compaiono anche Aurora Calabresi, Aurora Moroni e l’esordiente Daniele Fiengo, che contribuiscono ad ampliare la coralità del cast.
Una commedia romantica che unisce due mondi
Il film Leopardi & Co. si definisce come una commedia romantica che unisce due mondi – quello cinematografico internazionale e quello culturale italiano – attraverso un racconto di formazione emotiva ambientato nella città natale di Giacomo Leopardi.
L’opera di Federica Biondi si muove tra toni leggeri e un legame profondo con la tradizione letteraria, senza rinunciare alla dimensione ironica generata dagli equivoci e dal confronto fra personaggi distanti per provenienza e mentalità.
La data di uscita nelle sale italiane è fissata per oggi, l’11 dicembre 2025.