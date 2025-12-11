Leopardi&Co, trama e cast del film con Jeremy Irvine e Whoopi Goldberg

Realizzata con il sostegno di Camaleo ed Eagle Pictures, la produzione del film Leopardi&Co. si è svolta a Recanati nelle Marche, luogo indissolubilmente legato alla biografia di Giacomo Leopardi. Le riprese si sono tenute tra il 28 agosto e il 30 settembre 2023, fase durante la quale erano in corso gli scioperi dei sindacati SAG-AFTRA. La lavorazione è comunque potuta procedere grazie al nulla osta concesso dal sindacato SAG, che ha autorizzato l’avvio del set.

Per Whoopi Goldberg, impegnata nel ruolo di Mildred, questa esperienza rappresenta il primo coinvolgimento in una produzione cinematografica italiana.

La regia di Leopardi&Co. è affidata a Federica Biondi, mentre la sceneggiatura porta la firma di Nicola Barnaba, Roberto Cipullo e Mauro Graiani, con quest’ultimo che sviluppa l’idea narrativa originaria elaborata da Roberto Cipullo e Nicola Barnaba. La fotografia è curata da Andrea Arnone. Il film ha una durata complessiva di 93 minuti, appartiene al genere sentimentale e commedia, è ambientato e prodotto in Italia ed è distribuito da Eagle Pictures nelle sale italiane.

©Webphoto