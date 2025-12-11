Girl, trama e cast dell'horror con Bella Thorne stasera in tv

Va in onda su Rai 4, giovedì 11 dicembre, il thriller canadese-americano del 2020 scritto e diretto da Chad Faust. L'attrice veste i panni di una giovane donna conosciuta come Girl, che torna nella sua città natale con l'intenzione di uccidere il padre violento, solo per scoprire che qualcun altro lo ha già ucciso

Alla lavanderia a gettoni, incontra un uomo che si fa chiamare Charmer. I due entrano subito in confidenza, e Girl arriva a raccontargli come suo padre le abbia insegnato a lanciare abilmente le accette quando aveva solo sei anni. Tuttavia, quando lo vede indossare un orologio con le iniziali "CW", si insospettisce: che sia Charmer l'assassino? Solo l'intervento dello sceriffo impedisce a Girl di ucciderlo. I due uomini appartengono allo stesso gruppo, sono complici. E, questo, è solo l'inizio di una storia molto più grande, fatta di segreti e di amori non compresi.

Chi è Bella Thorne

Bella Thorne, classe 1997, ha costruito una carriera eclettica e spesso sorprendente, affermandosi come una delle figure più versatili della sua generazione. Inizia come modella e attrice bambina, comparendo in spot pubblicitari e serie TV, ma ottiene la notorietà internazionale con il ruolo di CeCe Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo, che le apre la strada nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza Disney, sceglie di emanciparsi dall’immagine da teen star, orientandosi verso progetti più maturi e diversificati. Sul grande schermo la vediamo in film come L'A.S.S.O. nella manica, Assassination Nation e Midnight Sun. Parallelamente si avvicina alla musica, pubblicando singoli che consolidano la sua immagine di artista poliedrica. Non solo: Thorne sperimenta anche dietro la macchina da presa (sua la regia nel 2019 del cortometraggio Her & Him) ed è un’imprenditrice attiva nel mondo della moda e della beauty industry, col brand Thorne by Bella.

Il resto del cast

Nel film Girl, oltre a Bella Thorne troviamo Chad Faust nei panni di Charmer (Faust è anche il regista e sceneggiatore del film). Mickey Rourke è lo sceriffo, Elizabeth Saunders interpreta Mama, la madre della protagonista. Altri membri del cast includono Lanette Ware nel ruolo di Betty, una donna del posto che incrocia la protagonista, Glen Gould come barista e Paolo Mancini nei panni di un meccanico.