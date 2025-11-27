Sky Cinema Stories, dal 7 dicembre il nuovo canale delle grandi storie

Dal 7 dicembre su Sky Cinema e in streaming su NOW arriva Sky Cinema Stories, il nuovo canale dedicato alle storie più intense e ai film che hanno fatto la storia. In programmazione titoli premiati e cult come Anora, The Brutalist, Giurato numero 2, Conclave, Il Traditore, Pulp Fiction e Il grande Lebowski. Debutto con La stranezza di Roberto Andò, per la prima volta su Sky

Il canale, disponibile per i clienti Sky Cinema, nasce per celebrare le storie premiate , le storie ispirate alla realtà e i film che hanno scritto la storia del cinema : tutte riunite in un unico luogo, per un viaggio cinematografico attraverso emozioni, personaggi indimenticabili e racconti che continuano a parlare allo spettatore, ieri come oggi.

Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano, i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente.

Il debutto con La stranezza e un viaggio tra i grandi titoli

Nel giorno del debutto, domenica 7 dicembre alle 21:15, arriverà per la prima volta su Sky Cinema LA STRANEZZA, il film pluripremiato di Roberto Andò che unisce il talento comico di Ficarra & Picone al grande cinema d’autore. Un omaggio originale a Luigi Pirandello, impreziosito dall’interpretazione magistrale di Toni Servillo.

La programmazione di Sky Cinema Stories proporrà una selezione ricca e trasversale di titoli, sempre disponibili anche on demand: troveremo film tratti da storie vere o ispirati a grandi vicende, come LE ASSAGGIATRICI, THE WOLF OF WALL STREET, RUSH, IL TRADITORE; il cinema acclamato e premiato, tra cui ANORA, GIURATO NUMERO 2, CONCLAVE, THE BRUTALIST, DIAMANTI; e le pellicole che hanno segnato la storia del cinema, da IL MIGLIO VERDE a PULP FICTION, da IL GRANDE LEBOWSKI a C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA.

Un canale pensato per chi ama le grandi storie: capolavori di registi celebrati, film che hanno fatto epoca, racconti potenti e indimenticabili che continuano a emozionare e a parlare alle generazioni di oggi.