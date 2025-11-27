Il primo figlio, trama e cast dell'horror italiano al cinema da oggi

La sceneggiatura del film Il primo figlio, firmata dalla stessa Mara Fondacaro al suo debutto alla regia, costruisce un percorso che si apre come un dramma intimista per poi trasformarsi in un incubo a occhi aperti. L’intento è quello di dare una forma visiva e narrativa a un dolore ritenuto “indicibile e impossibile da rappresentare”, ovvero quello di un genitore privato di un figlio.

Il tormento di Ada, incarnato da Benedetta Cimatti, diventa evidente in una delle prime scene in cui la protagonista osserva la futura stanza del neonato e chiede al marito, interpretato da Simone Liberati, se la carta da parati non sia troppo vivace, troppo vistosa, suggerendo che per un bambino forse sarebbero più adatti colori smorzati. È un momento che lascia trapelare il suo disagio, rivelando una frattura che la gravidanza non è riuscita a colmare.

La donna è infatti prigioniera di un lutto mai elaborato, e ciò che accade lungo la storia mostra come la maternità, invece di essere un nuovo inizio, diventi il detonatore che riporta in superficie il trauma rimosso.