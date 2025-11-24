Dal 27 al 29 novembre torna a Napoli, a CasaCinema, la seconda edizione di CiAV – Cinema ad Alta Voce Fest, l’unico festival italiano dedicato a ciechi e ipovedenti. In programma proiezioni audiodescritte, podcast e live audio-drama con fruizione bendata, laboratori e la nuova “colazione al buio”. Tra gli ospiti Ambra Angiolini, Lino Musella, Paola Manduca, le sorelle Fontana, Maldestro, Gnut e molti altri.

È l’incontro attivo e partecipato tra pubblico vedente e non vedente quello promosso da CiAV - Cinema ad Alta Voce Fest, che per la sua seconda edizione sceglie di nuovo Napoli come cornice ideale per lo sviluppo di contenuti culturali che siano maggiormente accessibili alle persone con disabilità visiva e non solo.

Dopo una ben augurante prima edizione tenutasi al Cinema Modernissimo lo scorso marzo, l’unico festival cinematografico interamente dedicato ai ciechi e agli ipovedenti torna dal 27 al 29 novembre questa volta a CasaCinema (via Cisterna dell'Olio, 46) con un programma denso di appuntamenti, tra laboratori riservati agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, nonché di istituti comprensivi e superiori, e tra proiezioni e performance varie, aperte al pubblico e tutte a ingresso gratuito.





Che si tratti di film o cortometraggi, le opere proiettate saranno fruibili dai non vedenti con audiodescrizione tramite l'app MovieReading (da scaricare prima dell'accesso in sala) favorendo così una condivisione tra pubblici eterogenei e garantendo un'esperienza più inclusiva per tutti. Nel caso di podcast, audiolibri e live audio-drama, invece, il pubblico in sala sarà dotato di mascherine per una fruizione bendata.





Un festival come questo, all’insegna di una prospettiva multisensoriale che integri il cinema alle altre arti performative e alla tecnologia accessibile, non poteva non ambire a un cartellone ricco di ospiti provenienti da ambiti tra i più disparati: fra questi, infatti, Ambra Angiolini, Lino Musella, Paola Manduca, Angela e Marianna Fontana, Maldestro, Gnut, Rocco Mentissi, Manola Rotunno e altri ancora.

Inoltre, non mancheranno novità significative per questa versione 2.0 di CiAV. Prima fra tutte la ´colazione al buio´, attesa per il 29 novembre alle ore 10 e accompagnata dalla lettura tattile di manifesti cinematografici a cura del Museo nazionale del cinema di Torino. A seguire, un percorso fotografico rivolto a persone cieche e ipovedenti, che potranno utilizzare fotocamere o il proprio cellulare, per catturare luci e percezioni nel centro storico della città. Altra importante novità riguarda la Silent reading e disco: nel corridoio di CasaCinema verranno allestite postazioni dedicate alla ´lettura ad alta voce´ di sceneggiature e testi che hanno ispirato grandi film, letture accompagnate dal sound design di Ghighi Di Paola (Rai Radio 3 – Battiti); lo stesso che, a seguire, farà ballare tutto il pubblico dotato di cuffie wireless all’interno di una ´silent disco´ mescolando elettronica e sonorità inedite e creando così un’atmosfera irripetibile.

«Siamo felici di annunciare la seconda edizione di questo evento – dichiara il Direttore artistico, Rocco Calandriello –, un progetto che si rinnova nella città di Napoli come capitale dell’inclusione, e che ha l’obiettivo non solo di valorizzare la narrazione cinematografica e letteraria, ma anche di renderla fruibile attraverso un’esperienza realmente accessibile, capace di coinvolgere pubblici diversi, con particolare attenzione alle persone cieche e ipovedenti. La partecipazione crescente di attori, attrici, produttori, sound designer, scuole, accademie e realtà del territorio conferma la necessità di un percorso che ponga l’accessibilità al centro come pratica creativa e ordinaria. Le sezioni del festival sono pensate non solo per un pubblico non vedente e rappresentano un’opportunità unica per esplorare nuove modalità di fruizione cinematografica, grazie all’ibridazione e alla complementarietà di audiodescrizioni, audiolibri, audio-narrazioni e podcast. La città di Napoli e la Regione Campania sono pronte a diventare tra le principali realtà europee del Cinema Amico con sale, arene ed eventi, come i film festival, accessibili anche alle persone non vedenti. C’è una legge dello Stato, ci sono tecnologie che lo prevedono: serve un’intesa tra i soggetti coinvolti per un piano di comunicazione. Insomma, il passo è breve e alla portata».

II CiAV Fest è organizzato dall'associazione Allelammie con il patrocinio gratuito del Comune di Napoli e con il sostegno della Regione Campania (contributo ex L.R. 30/2016) e della Film Commission Regione Campania; in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema – Torino, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Accademia delle Belle Arti di Napoli, Istituto Comprensivo “Casanova - Costantinopoli”, Istituto Superiore “Alfonso Casanova”, CulturAbile Onlus ETS, Tactile Vision, MovieReading, Premio Fausto Rossano e Fondazione NLB - Nobody Left Alone ETS. e Canone Inverso.

Con il patrocinio RAI per la Sostenibilità ESG e in media partnership con Rai Play Sound.

Segui CiAV Fest su:

Instagram

Facebook