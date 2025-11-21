Spencer Lofranco, attore noto soprattutto per il suo ruolo al fianco di John Travolta nel film del 2018 Gotti, è morto all'età di 33 anni. Il fratello, Santino, ha condiviso la notizia della morte su Instagram giovedì 20 novembre, specificando che il fratello è morto due giorni prima.

L'annuncio della morte

"Fratello mio. Hai vissuto una vita che solo alcuni potrebbero sognare", ha scritto Santino nella didascalia del post, insieme a diverse foto di Spencer da bambino e degli ultimi anni. "Hai cambiato la vita delle persone e ora sei con Dio. Ti amerò per sempre e mi mancherai. Riposa in pace. 18 ottobre 1992 - 18 novembre 2025."

Secondo TMZ, la morte di Spencer Lofranco è avvenuta nella Columbia Britannica, in Canada, ed è ora oggetto di indagini: la causa del decesso resta ancora sconosciuta.