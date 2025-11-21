Nel film del 2018 Gotti, interpretava il figlio di John Travolta. Secondo quando riportato da TMZ, le cause della morte sono ora oggetto di indagine
Spencer Lofranco, attore noto soprattutto per il suo ruolo al fianco di John Travolta nel film del 2018 Gotti, è morto all'età di 33 anni. Il fratello, Santino, ha condiviso la notizia della morte su Instagram giovedì 20 novembre, specificando che il fratello è morto due giorni prima.
L'annuncio della morte
"Fratello mio. Hai vissuto una vita che solo alcuni potrebbero sognare", ha scritto Santino nella didascalia del post, insieme a diverse foto di Spencer da bambino e degli ultimi anni. "Hai cambiato la vita delle persone e ora sei con Dio. Ti amerò per sempre e mi mancherai. Riposa in pace. 18 ottobre 1992 - 18 novembre 2025."
Secondo TMZ, la morte di Spencer Lofranco è avvenuta nella Columbia Britannica, in Canada, ed è ora oggetto di indagini: la causa del decesso resta ancora sconosciuta.
Chi era Spencer Lofranco
Originario di Toronto, Spencer Lofranco ha recitato in sette film tra il 2013 e il 2018. Tra questi, il film di guerra del 2014 di Angelina Jolie Unbroken e il film del 2018 Gotti, pellicola biografica sul boss mafioso di New York John Gotti in cui interpretava il figlio di John Travolta.
In un'intervista del 2014 con la rivista Interview, dichiarò di aver deciso di iniziare a recitare a 17 anni, sebbene suo padre lo volesse giocatore di hockey o avvocato.
Spencer Lofranco ha studiato recitazione alla New York Film Academy per un anno prima di ottenere un ruolo in Jamesy Boy nel 2014. At Middleton del 2013 è stato il suo primo film. Tra gli altri suoi lavori figurano Dixieland e Home del 2015, e King Cobra del 2016.