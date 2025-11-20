VAS, trama e cast del film al cinema da oggi

Il dolore che il film VAS cerca di indagare è quello di chi sceglie — o si ritrova costretto — a una forma estrema di ritiro sociale, identificata nel termine giapponese hikikomori, espressione che significa letteralmente “stare in disparte”. La definizione è stata introdotta dallo psichiatra T. Saito, che l’ha spiegata così: “(Si tratta di) coloro che si ritirano completamente dalla società e rimangono nelle proprie case per più di sei mesi, con esordio verso la seconda metà dei vent’anni, e per i quali altri disturbi psichiatrici non spiegano meglio le cause primarie di questa condizione”.

All’interno di questa cornice, il film VAS non si limita a etichettare i protagonisti come hikikomori, perché Camilla e Matteo incarnano un disagio che va oltre qualsiasi definizione. Il loro tormento interiore non può essere racchiuso in una sola parola: necessita di essere esplorato, compreso, attraversato, anche attraverso l’alfabeto del cinema.