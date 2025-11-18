Dreamline Pictures Ltd, società di produzione con sede a Londra e attiva sul mercato internazionale, rilancia la propria missione dedicata al cinema al femminile, sostenendo film creati, scritti e diretti da donne. Con una linea editoriale chiara e fondi dedicati, la compagnia avvierà il primo progetto a gennaio 2026, continuando a promuovere un’industria più equa e inclusiva e valorizzando nuove voci e prospettive creative