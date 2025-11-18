Dreamline Pictures Ltd, società di produzione con sede a Londra e attiva sul mercato internazionale, rilancia la propria missione dedicata al cinema al femminile, sostenendo film creati, scritti e diretti da donne. Con una linea editoriale chiara e fondi dedicati, la compagnia avvierà il primo progetto a gennaio 2026, continuando a promuovere un’industria più equa e inclusiva e valorizzando nuove voci e prospettive creative
Dreamline Pictures Ltd, società di produzione con sede a Londra e pienamente operativa sul mercato internazionale, annuncia la nomina di Giuseppe M. Andreani come nuovo Chief Executive Officer.
La società, nata con la missione di sostenere e finanziare progetti cinematografici creati da donne – dalle sceneggiatrici alle registe, passando per il cast artistico e creativo – conferma così la propria visione: promuovere un’industria più equa, inclusiva e capace di dare voce a prospettive femminili spesso sottorappresentate.
Dreamline Pictures Ltd attinge a fondi dedicati esclusivamente allo sviluppo e alla produzione di film guidati da team creativi femminili e si impegna a trasformare tali risorse in opere cinematografiche di forte impatto culturale e sociale.
“Crediamo in un cinema capace di cambiare la percezione, di aprire dialoghi e di generare consapevolezza. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema produttivo dove il talento femminile non sia un’eccezione, ma il motore principale del racconto” dichiara Andreani.
La società, già pienamente operativa, da qualche mese annuncia che il primo progetto entrerà in produzione a Gennaio 2026, segnando l’inizio di una linea editoriale chiara, coraggiosa e orientata all’innovazione narrativa.
Dreamline Pictures LTD punta infatti a favorire storie che esplorano l’universo femminile in tutta la sua complessità, dando spazio a nuove voci capaci di ridefinire linguaggi, estetiche e prospettive.
Con la guida di Giuseppe M. Andreani Dreamline Pictures Ltd rafforza il proprio impegno a sostenere una nuova generazione di artiste, promuovendo un cambiamento reale e strutturale nel panorama cinematografico internazionale.