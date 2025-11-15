Labubu, in arrivo un film sui celebri peluche di Pop Mart?

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter e rilanciato da Variety, Sony Pictures avrebbe acquisito i diritti cinematografici del marchio cinese con l'intenzione di sviluppare un film

Il progetto sarebbe ancora in una fase estremamente iniziale e la stessa Sony Pictures non ha a oggi rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter e rilanciato da Variety, Sony Pictures avrebbe acquisito i diritti cinematografici del marchio cinese Labubu con l'intenzione di sviluppare un film e potenzialmente un franchise basato sulle bamboline super trendy, autentica ossessione pop e oggetti del desiderio degli appassionati di stile e celeb di tutto il mondo.

Attualmente, i peluche sono diventati tra le categorie di prodotti più popolari al mondo, e il direttore della supply chain di Pop Mart (l'azienda cinese che li produce dal 2019), ha rivelato che la produzione è aumentata di 10 volte nella prima metà del 2025, superando i 30 milioni di unità solo ad agosto, hanno riferito i media cinesi. Nati all'interno della linea "The Monsters" sono diventati nel giro di un paio di stagioni le creazioni più richieste del pur vasto catalogo del marchio. I Labubu hanno fatto centro nel cuore del pubblico occidentale per la loro oroginalità, il design accattivante e la possibilità di far tornare tutti un po' bambini. Aggiungere un tocco giocoso al proprio look, sdrammatizzandolo con un guizzo di colore, è diventata prerogativa anche delle icone fashion internazionali più seguite. Si deve anche a loro la diffusione della moda di agganciare un Labubu alla propria borsa.

Inoltre, una parte della loro popolarità è dovuta alla scelta di confezionamento adottata dall’azienda per la magigor parte dei suoi prodotti: i clienti non sanno esattamente quale bambola hanno comprato fino a quando non apriranno la scatola. Questo format incoraggia acquisti in successione, soprattutto se si ha intenzione di completare una particolare famiglia di bambole.

Ora, i fan dei pupazzetti pelosi, potrebbero vedere i loro amatissimi must have prendere vita sul grande schermo.