I colori del tempo, trama e cast del film da oggi al cinema

Il film I colori del tempo è scritto da Cédric Klapisch insieme a Santiago Amigorena. L’intento del regista è mostrare il legame tra la modernità e il 1895, anno simbolo della nascita della fotografia e dell’Impressionismo. “Volevo rappresentare il confronto tra i giorni nostri e quell’epoca, attraverso la storia di una famiglia che eredita una casa con foto e dipinti del XIX secolo” ha spiegato Klapisch, aggiungendo che il film tenta di rispondere alla domanda “Come possiamo lasciare memoria di un dato momento?”.

Le riprese si sono svolte tra il 15 aprile e il 24 giugno 2024, in Normandia e nell’Ile-de-France, toccando Val-d’Oise, Theuville, La Vespière-Friardel, Mesnils-sur-Iton ed Étretat. Appassionato della Parigi di fine Ottocento, Klapisch ha visitato musei e gallerie dedicati all’Impressionismo e alla fotografia d’epoca per ricreare l’atmosfera autentica della Belle Époque.

Il film è prodotto da Ce Qui Me Meut, con la fotografia di Alexis Kavyrchine e il montaggio curato da Anne-Sophie Bion. Presentato Fuori Concorso alla 78ª edizione del Festival di Cannes, I colori del tempo nasce anche da una riflessione visiva sul paesaggio urbano. “Parigi è praticamente la stessa del XIX secolo” ha raccontato il regista, “in alcune inquadrature passo dal 1900 a oggi e l’immagine non cambia. Tolti semafori e insegne, l’essenza dei luoghi è identica”.