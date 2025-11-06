Nguyen Kitchen, il trailer della commedia musicale in salsa vietnamita

Arriva al cinema dal 4 dicembre con Kitchenfilm Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong, commedia musicale franco-vietnamita che intreccia sogni e sapori tra Parigi e Saigon. Dopo il successo a France Odeon, dove ha ricevuto la Foglia d’Oro speciale, il film si mostra oggi nel trailer e nel poster ufficiali: una sinfonia di colori, canzoni e profumi di famiglia che celebra le differenze come ricchezza

Un trailer che sprigiona vapore, coriandolo e malinconia. Con Nguyen Kitchen, in arrivo nelle sale italiane dal 4 dicembre con Kitchenfilm, il regista Stéphane Ly-Cuong firma una commedia musicale delicata e travolgente che racconta la comunità vietnamita di Parigi attraverso i legami familiari, il gusto e la musica. Dopo l’anteprima al France Odeon – Festival del Cinema Francese 2025, dove ha conquistato la Foglia d’Oro speciale, il film si presenta con trailer e poster ufficiali, pronti a conquistare gli spettatori italiani con una ventata di freschezza, ironia e poesia visiva.

Una cucina come palcoscenico La protagonista Yvonne Nguyen (interpretata da Clotilde Chevalier) sogna una carriera nei musical, ma la madre — interpretata da Anh Tran Nghia — la vorrebbe ancorata a un futuro più “serio”. Due donne, due mondi, due generazioni costrette a ritrovarsi tra pentole, spezie e silenzi. In quella cucina di famiglia, tra un involtino e una canzone, madre e figlia riscoprono il linguaggio perduto dell’amore. La cucina diventa palcoscenico emotivo, luogo di memoria e riconciliazione, dove le melodie si fondono con i suoni della vita quotidiana: il tintinnio del wok, il sibilo del vapore, il battito dei coltelli sul tagliere.

Tra musical e identità Per Stéphane Ly-Cuong, regista e sceneggiatore del film, Nguyen Kitchen è molto più che un musical: è un atto d’amore verso la diaspora vietnamita in Francia e un invito a riscoprire la forza delle radici. “Nelle famiglie come la mia,” spiega il regista, “certe cose non si dicono: si cucinano. Ho voluto che la musica e la cucina diventassero due forme di comunicazione emotiva, capaci di raccontare quello che le parole non riescono a dire.” L’universo del film è sensoriale e avvolgente: i numeri musicali esprimono desiderio e libertà, mentre le scene di cucina incarnano la poesia dei gesti quotidiani, con la fotografia morbida di Alexandre Icovic e le musiche firmate da Clovis Schneider e Thuy-Nhân Dao.