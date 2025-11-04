La caccia, trama e cast del film con Marco Bocci stasera in tv

La caccia, trama e cast del film con Marco Bocci e Laura Chiatti stasera in tvCinema
Va in onda su Rai 5, martedì 4 novembre, il film del 2022 in cui Marco Bocci dirige Laura Chiatti, sua compagna di vita
"Dopo la morte del loro padre, quattro fratelli si riuniscono dopo molti anni. L'eredità paterna scatenerà conflitti e bramosie": questa la sinossi del film La caccia, in onda su Rai 5 martedì 4 novembre.
La trama
Alla morte improvvisa del padre, quattro fratelli - Silvia, Luca, Mattia e Giorgio - si ritrovano dopo anni di lontananza nella grande villa in cui sono cresciuti, unica eredità lasciata dal genitore. Ognuno di loro conduce una vita precaria e segnata da ferite diverse: Silvia lotta con il suo passato da tossicodipendente, Luca è un venditore d’auto dal futuro incerto, Mattia un pittore in difficoltà e Giorgio un impiegato sotto pressione familiare. Il tentativo di vendere la villa per sanare i propri debiti fa riemergere un oscuro segreto d’infanzia su cui il padre aveva basato il suo rigido metodo educativo: una metaforica «caccia» alle proprie paure e mancanze, che ora i figli devono affrontare per ricostruire se stessi.
Il cast
Nel cast di La caccia troviamo Filippo Nigro nei panni di Luca, venditore d'auto deciso a espandere la sua attività. Laura Chiatti, qui diretta dal marito, è Silvia, ex tossicodipendente pulita da mille giorni. Pietro Sermonti veste i panni di Mattia, pittore naif, mentre Paolo Pierobon è Giorgio, il fratello serio e affidabile, con un lavoro stabile e una famiglia esigente. Il padre dei quattro è Peppino Mazzotta, mentre Marco Bocci comparare nel ruolo secondario di Nilo.