La caccia, trama e cast del film con Marco Bocci stasera in tv

"Dopo la morte del loro padre, quattro fratelli si riuniscono dopo molti anni. L'eredità paterna scatenerà conflitti e bramosie": questa la sinossi del film La caccia, in onda su Rai 5 martedì 4 novembre.

La trama

Alla morte improvvisa del padre, quattro fratelli - Silvia, Luca, Mattia e Giorgio - si ritrovano dopo anni di lontananza nella grande villa in cui sono cresciuti, unica eredità lasciata dal genitore. Ognuno di loro conduce una vita precaria e segnata da ferite diverse: Silvia lotta con il suo passato da tossicodipendente, Luca è un venditore d’auto dal futuro incerto, Mattia un pittore in difficoltà e Giorgio un impiegato sotto pressione familiare. Il tentativo di vendere la villa per sanare i propri debiti fa riemergere un oscuro segreto d’infanzia su cui il padre aveva basato il suo rigido metodo educativo: una metaforica «caccia» alle proprie paure e mancanze, che ora i figli devono affrontare per ricostruire se stessi.