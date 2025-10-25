Addio a Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Il comico milanese noto per il personaggio è scomparso all’età di 83 anni. A darne notizia è stato Luigi Luciano, alias Herbert Ballerina, con un messaggio commosso sui social

Franco Mari, attore e comico milanese, è morto all’età di 83 anni. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello di Rupert Sciamenna, personaggio surreale e grottesco che ha reso iconici gli sketch di Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. La notizia della sua scomparsa è arrivata tramite un post pubblicato sui social da Luigi Luciano, meglio conosciuto come Herbert Ballerina, che con Mari ha condiviso i primi passi della sua carriera.

Il ricordo di Herbert Ballerina Nel messaggio, Luciano ha voluto rendere omaggio all’amico e collega con parole sincere e piene di affetto: “Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati”, ha scritto, accompagnando il post con una foto scattata sul set del finto trailer di Natale al cesso. “Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più ‘vecchio’ del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda. Abbiamo fatto tanta strada insieme, e se oggi guardo indietro penso solo a quanto siamo stati fortunati a incontrarci in quell’angolo di tempo e di mondo. Non lo capivamo ma avevamo cambiato qualcosa, la gente per strada parlava come lui”.