Addio Samantha Eggar, candidata agli Oscar per Il Collezionista

Samantha Eggar, la versatile attrice britannica candidata all'Oscar come miglior protagonista per il thriller The Collector - Il Collezionista del 1965 è morta il 15 ottobre nella sua casa di Sherman Oaks, California a 86 anni. Ne dà notizia il New York Times.

i successi

Nel film di William Wyler l'attrice aveva avuto la parte di Miranda Gray, una giovane studentessa d'arte tenuta in ostaggio da uno psicopatico collezionista di farfalle (Terence Stamp) che l'aveva rinchiusa nella cantina della sua casa di campagna inglese. Eggar aveva rievocato più tardi l'esperienza sul set come un incubo: Stamp, suo compagno di studi di recitazione, non usciva mai dal personaggio, mentre Wyler le versava acqua fredda addosso "se non emanavo esattamente l'emozione che voleva" e non le permetteva di lasciare le riprese durante la giornata né di mangiare con gli altri membri della troupe. Eggar aveva vinto per quel film come miglior attrice a Cannes, ma agli Oscar i giurati le avevano preferito Julie Christie di Darling. Due anni dopo, Samantha era stata scelta per la parte della cuoca nel musical Dr. Doolittle con Rex Harrison nel ruolo di un eccentrico veterinario che conversa con gli animali. Tra gli altri film di quel periodo, Eggar aveva recitato in Cammina, Non Correre del 1966, una commedia romantica ambientata alle Olimpiadi di Tokyo con Jim Hutton e Cary Grant nel suo ultimo ruolo al cinema. Era seguito quattro anni dopo The Molly Maguires, ambientato tra i minatori della Pennsylvania dell'Ottocento al fianco di Sean Connery e Richard Harris.