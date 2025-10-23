Luca Marinelli in Paternal Leave, la prima TV su Sky e NOW

La pellicola debutta in prima TV venerdì 24 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Per i clienti Sky Extra, il film è visibile in anteprima con Primissime
Sky Cinema porta in prima TV “Paternal Leave”, il film scritto e diretto da Alissa Jung, in onda venerdì 24 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. È il debutto nel lungometraggio per la regista tedesca, che sceglie una storia intima e delicata per esplorare il tema della genitorialità e dei legami familiari. Prodotto da The Match Factory e Wildside (gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, il film racconta l’incontro tra un padre e una figlia che non si sono mai visti, in un tempo sospeso tra passato e presente. Nel ruolo di Paolo, Luca Marinelli offre un’interpretazione intensa e misurata, confermando la sua straordinaria sensibilità nel dare voce alle fragilità umane, accanto alla sorprendente Juli Grabenhenrich, nel suo primo ruolo da protagonista.
LA TRAMA DEL FILM
Leo ha 15 anni ed è cresciuta in Germania senza mai conoscere suo padre. Quando scopre la sua identità, decide di mettersi in viaggio per trovarlo e arriva su una spiaggia deserta della costa italiana, in un chiosco chiuso per l’inverno.
Lì incontra Paolo, che resta spiazzato dal suo arrivo improvviso.
L’incontro lo destabilizza, riaprendo ferite sopite e mettendo in discussione il fragile equilibrio della sua nuova famiglia.
In un primo momento, Leo cerca solo risposte, ma presto il desiderio di appartenenza prende il sopravvento. Nei giorni che seguono, tra padre e figlia si crea un legame fatto di esitazioni e piccoli passi, ma la loro connessione, ancora fragile, viene presto messa alla prova. Di fronte alle ombre del passato e alle incertezze del presente, entrambi saranno costretti a ridefinire ciò che significa davvero essere parte della vita dell’altro.
DOVE E QUANDO VEDERLO
PATERNAL LEAVE | venerdì 24 ottobre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.
©Getty
19 film da vedere in streaming a ottobre, da Wicked a È colpa nostra
Storie vere, film horror e successi al botteghino sbarcano in streaming: ecco cosa vedere questo mese, qualunque genere si ami