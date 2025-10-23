Luca Marinelli in Paternal Leave, la prima TV su Sky e NOW

Sky Cinema porta in prima TV “Paternal Leave”, il film scritto e diretto da Alissa Jung, in onda venerdì 24 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. È il debutto nel lungometraggio per la regista tedesca, che sceglie una storia intima e delicata per esplorare il tema della genitorialità e dei legami familiari. Prodotto da The Match Factory e Wildside (gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, il film racconta l’incontro tra un padre e una figlia che non si sono mai visti, in un tempo sospeso tra passato e presente. Nel ruolo di Paolo, Luca Marinelli offre un’interpretazione intensa e misurata, confermando la sua straordinaria sensibilità nel dare voce alle fragilità umane, accanto alla sorprendente Juli Grabenhenrich, nel suo primo ruolo da protagonista.