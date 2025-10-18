Esplora tutte le offerte Sky
Brigitte Bardot torna a casa dopo un intervento in ospedale

Cinema
©Getty

L' attrice francese è stata ricoverata brevemente in una clinica di Tolone per un intervento chirurgico definito “soddisfacente”. Ora è convalescente nella sua abitazione.

Brigitte Bardot, 91 anni, è tornata a casa dopo un breve ricovero nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. L' attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico definito “lieve” e “particolarmente soddisfacente” dal suo entourage, citato dall’agenzia France Presse. Bardot, icona del cinema francese e figura pubblica da sempre sotto i riflettori, è ora in fase di convalescenza e ha chiesto che venga rispettata la sua privacy.

“Grazie a chi si è interessato alla mia salute”

Secondo quanto riferito dalla sua segreteria, Bardot ha voluto ringraziare personalmente “tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute”, rassicurando i fan sulle sue condizioni. Ha espresso gratitudine anche all’équipe medica e al personale della clinica che l’ha assistita durante il ricovero. “Si sta ora riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità”, si legge nella nota ufficiale.

Una vita ritirata tra animali e natura

Da anni lontana dal mondo del cinema, Bardot ha scelto di dedicarsi alla difesa degli animali, vivendo tra la sua storica villa La Madrague a Saint-Tropez e una seconda casa immersa nella macchia mediterranea, La Garrigue. In una recente intervista a BFMTV, aveva raccontato di condurre una vita semplice, “come una contadina”, circondata da mucche, maiali, cani, gatti, un asino e persino un pony. Aveva anche rivelato di non possedere né cellulare né computer.

