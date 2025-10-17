SLAM, a Milano il primo Festival dedicato alle colonne sonore

Arriva a Milano SLAM – Sounds Like a Movie, la prima edizione del festival internazionale dedicato alle colonne sonore, frutto della collaborazione tra CAM Sugar e Triennale Milano. Dal 14 al 16 novembre 2025, gli spazi di Triennale accoglieranno oltre trenta eventi tra concerti, talk, proiezioni e dj set.

L’obiettivo: esplorare il legame tra cinema, musica, moda e architettura, valorizzando la creatività contemporanea e i grandi maestri della musica da film.

“SLAM unisce suono e immagine in movimento”, ha dichiarato Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. Per Filippo Sugar, CEO del Gruppo Sugar: “Il festival rafforza Milano come polo internazionale della musica e del cinema”.