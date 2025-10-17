SLAM, a Milano il primo Festival dedicato alle colonne sonore

Esplora tutte le offerte Sky
SLAM, a Milano il primo Festival internazionale dedicato alle colonne sonore

Cinema
Dal 14 al 16 novembre 2025, Triennale Milano ospita la prima edizione di Sounds Like a Movie, tre giorni di concerti, proiezioni e incontri per raccontare l’arte della musica per il cinema

Arriva a Milano SLAM – Sounds Like a Movie, la prima edizione del festival internazionale dedicato alle colonne sonore, frutto della collaborazione tra CAM Sugar e Triennale Milano. Dal 14 al 16 novembre 2025, gli spazi di Triennale accoglieranno oltre trenta eventi tra concerti, talk, proiezioni e dj set.
L’obiettivo: esplorare il legame tra cinema, musica, moda e architettura, valorizzando la creatività contemporanea e i grandi maestri della musica da film.

“SLAM unisce suono e immagine in movimento”, ha dichiarato Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. Per Filippo Sugar, CEO del Gruppo Sugar: “Il festival rafforza Milano come polo internazionale della musica e del cinema”.

Il programma: tre giorni tra grandi nomi e nuovi linguaggi

Tra i protagonisti attesi spiccano Emile Mosseri, autore della colonna sonora di Minari, in concerto sabato 15 novembre, e Dustin O’Halloran, candidato all’Oscar per Lion, che chiuderà il festival domenica 16.


Venerdì 14 aprirà Lorenzo Senni, punta di diamante dell’elettronica italiana.

Non mancheranno talk e proiezioni speciali, come The Brutalist con il premio Oscar Daniel Blumberg, Musicarelli Reloaded con Caterina Caselli, e la retrospettiva su Il caso Mattei introdotta da Nicolas Winding Refn.

 

Domenica sarà invece dedicata al maestro Ennio Morricone, con listening session, panel e l’Omaggio a lui dedicato dal pianista Enrico Pieranunzi, seguito da un incontro con Nicola Piovani e Walter Veltroni.

gli Spazi e gli ospiti internazionali

Il nuovo spazio Voce ospiterà le listening session dedicate ai grandi maestri e alle nuove sonorità — da Stéphane Lerouge a Ernesto Chahoud — mentre Gioco accoglierà i laboratori per bambini curati da Marta Salogni.


Nel centro studi Cuore si alterneranno panel su cinema, moda e sound design con ospiti come Mary Ramos (storica collaboratrice di Quentin Tarantino), Lamberto Bava, Frédéric Sanchez e Susanna Nicchiarelli.

 

Tra le collaborazioni internazionali anche quella con KyivMusicFilm, organizzazione culturale ucraina che porterà a Milano testimonianze e film dedicati al ruolo della musica in tempi di guerra.

 

Ogni sera inoltre la Triennale si trasformerà in un club con dj set curati da CAM Sugar Sound System, Beirut Groove Collective e Kangding Ray, vincitore del Cannes Soundtrack Award 2025.

