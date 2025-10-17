Morto Ed Williams, attore di Una pallottola spuntata

L'attore si è spento a Los Angeles, all'età di 98 anni, giovedì 2 ottobre. A riportare per primo la notizia è stato l'Hollywood Reporter

Ed Williams, attore noto per i suoi ruoli nella serie televisiva Quelli della pallottola spuntata e nella saga cinematografica Una pallottola spuntata, è morto all'età di 98 anni. La scomparsa, secondo quanto confermato dalla nipote all'Hollywood Reporter, risale allo scorso 2 ottobre.

Chi era Ed Williams

Edwin Wallace Williams nacque a San Jose, in California, il 26 novembre 1926. Prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti, prima di trasferirsi a Hollywood con la moglie Nancy nel 1955. Cominciò la sua carriera a teatro ma, ben presto, lasciò il lavoro da attore per insegnare radiodiffusione alla Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences. Anni dopo essersi trasferito al Los Angeles City College, ricominciò a fare audizioni per altri ruoli e - alla fine - ottenne la parte dello scienziato di laboratorio Ted Olson nella serie tv Quelli della pallottola spuntata. All'iniziò, la serie fu un flop. Poi venne acquisita dalla Paramount Pictures, e portata sul grande schermo. Williams recitò nel film Una pallottola spuntata, e nei suoi sequel Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale.

Successivamente, nel corso della sua carriera, Williams ha spesso interpretato reverendi, preti e ministri del culto. Nel classico di Steve Martin e Diane Keaton Il padre della sposa (1991) interpretava, ad esempio, il prete che sposa Annie Banks (Kimberly Williams) e Bryan MacKenzie (George Newbern).