Addio a Penelope Milford, attrice di Tornando a casa. Aveva 77 anni

L’attrice americana si è spenta nella sua casa di Saugerties, New York. Aveva ricevuto una nomination all’Oscar nel 1979

Penelope Milford, attrice americana nota per il suo ruolo nel film Tornando a casa del 1978, è morta all’età di 77 anni. La sua interpretazione nel film diretto da Hal Ashby le valse una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Nata a St. Louis, Missouri, Milford aveva saputo conquistare pubblico e critica con la sua intensità espressiva e una presenza scenica mai banale.

Dai palcoscenici di Broadway al grande schermo La sua carriera era iniziata a teatro, dove aveva recitato accanto a Richard Gere in una produzione off-Broadway nel 1971. Negli anni successivi, Milford aveva preso parte a diversi film di rilievo, tra cui Valentino di Ken Russell, Amore senza fine di Franco Zeffirelli, Autopsia di un delitto, Schegge di follia e Crocevia per l’inferno. Aveva anche ricevuto una nomination ai Tony Awards per il musical Shenandoah, confermando il suo talento anche sul versante teatrale.