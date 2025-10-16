Esplora tutte le offerte Sky
Addio a Penelope Milford, attrice di Tornando a casa. Aveva 77 anni

Cinema
©Getty

L’attrice americana si è spenta nella sua casa di Saugerties, New York. Aveva ricevuto una nomination all’Oscar nel 1979

Penelope Milford, attrice americana nota per il suo ruolo nel film Tornando a casa del 1978, è morta all’età di 77 anni. La sua interpretazione nel film diretto da Hal Ashby le valse una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Nata a St. Louis, Missouri, Milford aveva saputo conquistare pubblico e critica con la sua intensità espressiva e una presenza scenica mai banale.

Dai palcoscenici di Broadway al grande schermo

La sua carriera era iniziata a teatro, dove aveva recitato accanto a Richard Gere in una produzione off-Broadway nel 1971. Negli anni successivi, Milford aveva preso parte a diversi film di rilievo, tra cui Valentino di Ken Russell, Amore senza fine di Franco Zeffirelli, Autopsia di un delitto, Schegge di follia e Crocevia per l’inferno. Aveva anche ricevuto una nomination ai Tony Awards per il musical Shenandoah, confermando il suo talento anche sul versante teatrale.

Una vita lontana dai riflettori

Dal 2003 aveva scelto di ritirarsi nella valle dell’Hudson, a Saugerties, dove si era dedicata alla conservazione ambientale. Una scelta di vita che l’aveva portata lontano dai riflettori, ma non dal ricordo di chi aveva apprezzato il suo lavoro. La causa della morte non è stata resa nota.

Spettacolo: Per te