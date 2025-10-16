Amata, tutto sul film con Miriam Leone e Stefano Accorsi al cinema

Introduzione
Si intitola Amata ed è il nuovo film drammatico firmato dalla regista Elisa Amoruso, una pellicola che esplora il coraggio della maternità
Arriva a partire da oggi, giovedì 16 ottobre 2025, nelle sale italiane, segnando una delle uscite più attese dell’anno. Distribuito da 01Distribution, il lungometraggio — della durata di 96 minuti — è sostenuto da Indiana Production, MeMo Films e Rai Cinema.
Il film vede nel cast Miriam Leone, Tecla Insolia, Stefano Accorsi e Nika Perrone. Presentato in anteprima alla sezione Notti Venezia delle Giornate degli Autori durante il Festival di Venezia 2025, Amata affronta con intensità e delicatezza i temi della maternità, della scelta e del legame affettivo.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Amata, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una trama sospesa tra paura e speranza
Nel cuore del film Amata si muove la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che si ritrova ad affrontare, completamente sola, una gravidanza indesiderata. Dopo aver dato alla luce una bambina, decide di lasciare la neonata, Margherita, alle cure dell’ospedale, incapace di sentirsi pronta a essere madre. La legge le concede dieci giorni per cambiare idea, un periodo sospeso in cui la leggerezza della giovinezza si scontra con la responsabilità di una decisione definitiva.
Parallelamente si intreccia la vicenda di Maddalena e Luca, una coppia segnata da anni di tentativi falliti di diventare genitori. Maddalena ha ormai superato i quarant’anni, ma nonostante le delusioni continua a coltivare il desiderio di una famiglia, sostenuta dall’affetto e dalla tenacia di Luca. Quando la possibilità di un’adozione sembra finalmente aprirsi, i due vivono un nuovo inizio carico di emozione e incertezza.
In questo fragile equilibrio di destini, Margherita diventa il simbolo di un legame che unisce due mondi opposti: quello di chi l’ha messa al mondo e quello di chi sogna di accoglierla.
Amata è un racconto intimo e commovente che scava nel significato più profondo dell’amore materno, della rinuncia e della possibilità di rinascere attraverso l’altro.
Dal romanzo “10 giorni” al grande schermo
La storia del film Amata prende vita dal romanzo intitolato 10 giorni di Ilaria Bernardini, che firma anche la sceneggiatura del film. La collaborazione tra l’autrice e la regista della pellicola, Elisa Amoruso, si traduce in un linguaggio cinematografico che restituisce la forza e la vulnerabilità dei personaggi, rispettando la delicatezza narrativa dell’opera letteraria.
Un cast d’eccezione per un dramma corale
Nel film Amata, Miriam Leone, Tecla Insolia, Stefano Accorsi e Nika Perrone danno volto e voce a personaggi intensi e complessi. Nika Perrone interpreta Olivia, figura che si inserisce nel tessuto emotivo del racconto contribuendo a definirne le sfumature relazionali. Il montaggio di Irene Vecchio accompagna con ritmo equilibrato le due linee narrative, fondendo introspezione e tensione emotiva.
Produzione e uscita
Il film Amata è una produzione Indiana Production, MeMo Films e Rai Cinema, con 01Distribution alla distribuzione ufficiale. La pellicola, appartenente al genere drammatico, è uscita oggi, il 16 ottobre 2025, nelle sale italiane.
Con uno sguardo empatico e sincero, Elisa Amoruso porta sullo schermo un’opera che parla di maternità e amore in tutte le loro forme, restituendo un ritratto umano e profondo delle scelte che segnano la vita.