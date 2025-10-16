Amata, tutto sul film con Miriam Leone e Stefano Accorsi al cinema

Nel cuore del film Amata si muove la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che si ritrova ad affrontare, completamente sola, una gravidanza indesiderata. Dopo aver dato alla luce una bambina, decide di lasciare la neonata, Margherita, alle cure dell’ospedale, incapace di sentirsi pronta a essere madre. La legge le concede dieci giorni per cambiare idea, un periodo sospeso in cui la leggerezza della giovinezza si scontra con la responsabilità di una decisione definitiva.

Parallelamente si intreccia la vicenda di Maddalena e Luca, una coppia segnata da anni di tentativi falliti di diventare genitori. Maddalena ha ormai superato i quarant’anni, ma nonostante le delusioni continua a coltivare il desiderio di una famiglia, sostenuta dall’affetto e dalla tenacia di Luca. Quando la possibilità di un’adozione sembra finalmente aprirsi, i due vivono un nuovo inizio carico di emozione e incertezza.

In questo fragile equilibrio di destini, Margherita diventa il simbolo di un legame che unisce due mondi opposti: quello di chi l’ha messa al mondo e quello di chi sogna di accoglierla.

Amata è un racconto intimo e commovente che scava nel significato più profondo dell’amore materno, della rinuncia e della possibilità di rinascere attraverso l’altro.