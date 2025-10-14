Ravenna Nightmare 2025: il ritorno del metalupo tra film e corti

Dal 20 al 26 ottobre Ravenna si lascia attraversare dalla sua ombra più affascinante. La XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest rinnova il mito del metalupo, simbolo dell’uomo che abbraccia la propria parte ferina, ora illuminato da una luna blu scurissima. Tra incubi, premi e poesia, la direzione artistica di Franco Calandrini e Mariangela Sansone firma un viaggio nel cuore dell’immaginazione, con la Medaglia al Valore 2025 a Brando De Sica .

Alla guida, ancora una volta, la direzione artistica di Franco Calandrini e Mariangela Sansone , un sodalizio che ha saputo rendere il festival una costellazione di voci, generi e linguaggi. Lui, sguardo lucido e visionario, capace di far dialogare il cinema con la realtà politica e sociale; lei, sensibilità estetica e profondità critica, artefice di una selezione che trasforma l’orrore in poesia visiva. Insieme, costruiscono un percorso che è al tempo stesso rito collettivo e viaggio intimo nel cuore oscuro dell’immaginazione.

Dal 20 al 26 ottobre , Ravenna torna a essere la città dove l’incubo diventa linguaggio. La XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest , ideata e organizzata da Start Cinema con il sostegno del Comune di Ravenna , della Regione Emilia-Romagna e dell’ Emilia-Romagna Film Commission , conferma la sua natura di luogo simbolico: un territorio dove la paura si trasforma in arte e il buio rivela la forma segreta della luce.

Il Manifesto 2025: il ritorno del metalupo, ora sotto una luna più scura

Per la sua ventitreesima edizione, il Ravenna Nightmare Film Fest svela un nuovo manifesto che rinnova e trasfigura uno dei suoi simboli più iconici: il metalupo.

Creatura mitologica, ibrido di uomo e animale, il metalupo accompagna il festival fin dalle sue edizioni più recenti, diventando negli anni una sorta di emblema totemico del suo immaginario.

Quest’anno, però, la metamorfosi è cromatica e concettuale: il lupo ritorna avvolto da una luna blu scurissima, quasi siderale, come se l’oscurità avesse deciso di mostrarsi nella sua forma più pura.

Il metalupo è metafora di mutazione e resistenza: rappresenta l’uomo che accoglie la propria parte ferina, quella fusis primordiale che unisce razionalità e istinto, pensiero e pulsione.

E proprio come il festival stesso, anche il suo simbolo continua a trasformarsi senza mai snaturarsi, a mutare forma mantenendo intatta la sostanza.

«A tre mesi dall'inizio del Ravenna Nightmare Film Fest torna l'immagine del metalupo, che abbiamo immaginato immerso in una luna blu scura perché la notte è sempre più profonda, il sistema cinema sta collassando, e fuori c'è l'inferno. Stavolta non potremo dire che non sapevamo»,

afferma Franco Calandrini, fondatore e direttore artistico del festival.

Dal 2017, il Nightmare ha abbracciato questa simbologia come metonimia del cinema stesso: un organismo in mutazione, un’arte che sfida la dissoluzione, che esplora i confini del visibile e del pensabile.

Il metalupo, figura sineddotica di questo processo, si fa guida spirituale dello spettatore: compagno, guardiano e riflesso, mentre lo invita a scendere nei sotterranei dell’immaginario.

E allora sì, il metalupo è lo stesso — ma la sua ombra è cambiata.

Come il cinema, come noi.