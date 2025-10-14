Addio a Nasser Taghvai, il regista iraniano che sfidò la censura

È morto a 84 anni uno dei registi più influenti del cinema del suo Paese. Autore di film e serie che hanno sfidato la censura, ha denunciato per decenni le restrizioni imposte alla libertà artistica, rifiutando anche premi ufficiali

Nasser Taghvai, figura centrale del cinema iraniano e voce critica contro la censura, è morto all’età di 84 anni. A dare la notizia è stata la moglie, l’attrice Marzieh Vafamehr, che ha scritto: “Nasser Taghvai, un artista che ha scelto la difficoltà di vivere liberamente, si è guadagnato la sua liberazione”. Nato il 13 luglio 1941 ad Abadan, Taghvai ha segnato profondamente la scena culturale del suo Paese, diventando un punto di riferimento per chi ha cercato di raccontare la realtà senza compromessi.

Una carriera segnata dalla denuncia e dall’impegno Il suo primo film, “Calma in presenza di altri”, uscito nel 1972, ha subito attirato l’attenzione per il modo diretto e spigoloso con cui affrontava il conflitto tra tradizione e modernità. Taghvai ha continuato a lavorare anche dopo la rivoluzione islamica del 1979, ma non ha mai smesso di denunciare le restrizioni imposte alla libertà artistica. Nel 2013 ha parlato apertamente della censura che colpisce cinema e letteratura, annunciando la sua decisione di non girare più film sotto controllo statale.