Movie Nights: il cinema prende vita al Radisson Collection

Movie Nights al Radisson Collection: il cinema diventa esperienza sensoriale a Milano

Cinema
Foto di Federico Bontempi

Dal 24 ottobre al 20 dicembre, il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, trasforma le serate milanesi in esperienze immersive tra film cult, allestimenti scenografici e menu ispirati al grande schermo. Da Alice in Wonderland a Titanic, da Hocus Pocus a Love Actually, ogni proiezione è un viaggio multisensoriale tra cinema, gusto e magia

Milano, ottobre 2025. Il cinema non si guarda soltanto: si vive, si gusta, si respira. È questa la promessa di Movie Nights, il nuovo palinsesto di serate firmato dal Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, dove da ottobre a dicembre il grande schermo incontra la raffinatezza dell’ospitalità milanese.

Dal 24 ottobre al 20 dicembre, ogni venerdì e sabato sera, il Veloce — elegante spazio eventi dell’hotel di Corso Italia 10 — si trasforma in un set cinematografico, tra allestimenti scenografici, performance dal vivo e proposte gastronomiche ispirate ai film più amati della cultura pop.

Il  calendario delle proiezioni

Il programma di Movie Nights è un viaggio tra mondi fantastici, emozioni e ricordi del grande schermo:

  • 24 – 25 ottobre: Alice in Wonderland

  • 30 ottobre: Hocus Pocus

  • 14 – 15 novembre: Charlie and the Chocolate Factory

  • 21 – 22 novembre: Titanic

  • 29 – 30 novembre: Love Actually

  • 12 – 13 dicembre: Bridget Jones’s Diary

  • 19 – 20 dicembre: Home Alone

Dal tè del Cappellaio Matto alla rosa di Jack e Rose

La rassegna debutta con una serata dedicata ad Alice in Wonderland: luci psichedeliche, performer nei panni della Regina Rossa e del Cappellaio Matto, e cocktail visionari che sembrano usciti da un sogno di Tim Burton.
Poi si entra nello spirito di Halloween con Hocus Pocus, tra candele, incantesimi e brindisi magici.

Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova stagione di Movie Nights – racconta Laurent Heras Guerquin, General Manager del Radisson Collection Hotel –. Ogni serata è pensata per unire la magia del cinema con l’eleganza del nostro hotel, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile ai nostri ospiti.”

Cinema, gusto e meraviglia

Ogni film è un portale sensoriale: profumi, suoni e sapori si intrecciano per raccontare storie in modo nuovo, mentre Milano si trasforma — per una notte — nella città dei sogni.

Con Movie Nights, il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan firma un invito raffinato e giocoso a lasciarsi sorprendere dal potere evocativo del cinema, in un luogo dove l’eleganza incontra la fantasia.

Se fosse un cocktail

Movie Nights sarebbe un French 75 servito in una tazza da tè vittoriana, con un lampone ghiacciato al posto della ciliegia. Elegante come Titanic, eccentrico come il Cappellaio Matto, romantico come Love Actually. Un brindisi a chi crede che il cinema non finisca mai: basta premere “play” sul cuore.

Info utili

Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan – Corso Italia 10
Dal 24 ottobre al 20 dicembre, ogni venerdì e sabato
Dalle ore 19.30
 Costo: 48 €
Prenotazioni: https://sevn.ly/xSO0AXHZ

