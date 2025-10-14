Movie Nights: il cinema prende vita al Radisson Collection

Dal 24 ottobre al 20 dicembre, il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, trasforma le serate milanesi in esperienze immersive tra film cult, allestimenti scenografici e menu ispirati al grande schermo. Da Alice in Wonderland a Titanic, da Hocus Pocus a Love Actually, ogni proiezione è un viaggio multisensoriale tra cinema, gusto e magia

Dal 24 ottobre al 20 dicembre , ogni venerdì e sabato sera , il Veloce — elegante spazio eventi dell’hotel di Corso Italia 10 — si trasforma in un set cinematografico, tra allestimenti scenografici, performance dal vivo e proposte gastronomiche ispirate ai film più amati della cultura pop.

Milano, ottobre 2025. Il cinema non si guarda soltanto: si vive, si gusta, si respira. È questa la promessa di Movie Nights, il nuovo palinsesto di serate firmato dal Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan , dove da ottobre a dicembre il grande schermo incontra la raffinatezza dell’ospitalità milanese.

Il programma di Movie Nights è un viaggio tra mondi fantastici, emozioni e ricordi del grande schermo:

Dal tè del Cappellaio Matto alla rosa di Jack e Rose

La rassegna debutta con una serata dedicata ad Alice in Wonderland: luci psichedeliche, performer nei panni della Regina Rossa e del Cappellaio Matto, e cocktail visionari che sembrano usciti da un sogno di Tim Burton.

Poi si entra nello spirito di Halloween con Hocus Pocus, tra candele, incantesimi e brindisi magici.

“Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova stagione di Movie Nights – racconta Laurent Heras Guerquin, General Manager del Radisson Collection Hotel –. Ogni serata è pensata per unire la magia del cinema con l’eleganza del nostro hotel, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile ai nostri ospiti.”