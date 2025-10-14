A cento anni dalla nascita del produttore Manolo Bolognini, torna al cinema e su tutte le piattaforme Figli del set di Alfredo Lo Piero, scritto con Carlotta Bolognini e narrato da Giancarlo Giannini. Il documentario, ricco di testimonianze e materiali d’archivio, celebra mezzo secolo di cinema italiano. Evento speciale il 26 ottobre al Cinema Azzurro Scipioni di Roma con autori e cast presenti.

Realizzato nel 2016 e scritto dallo stesso Lo Piero insieme alla ideatrice Carlotta Bolognini , con la quale il regista è anche produttore dell’opera, Figli del set debuttò in anteprima presso il prestigioso Giffoni Film Festival.

A cento anni dalla nascita del produttore Manolo Bolognini e a poche settimane dal successo riscosso in sala da Un viaggio per incontrare Mimì , omaggio al premio Oscar Lina Wertmüller interpretato da un grandioso Giancarlo Giannini, Green Film torna a scommettere sul cineasta siciliano Alfredo Lo Piero riportando al cinema e su tutte le piattaforme nazionali ed estere, a partire dal 26 Ottobre 2025, il suo Figli del set .

Un documentario che segue proprio la storia di Carlotta, cresciuta in una bellissima famiglia in cui la Settima arte è stata sempre nell’aria e si respirava in ogni angolo della casa. Nostalgica del vecchio cinema, attraverso un invito a cena Carlotta decide di rivedere gli amici d’infanzia, figli d’arte coi quali, sui vari set di papà e zio, ha trascorso gli anni più spensierati e divertenti della propria vita. Seduti ad un tavolo davanti ad una succulenta cena, a far compagnia a Carlotta ci sono anche papà Manolo, Fabio Melelli, storico e critico cinematografico, e le figlie di vecchi collaboratori del genitore: Margherita Spoletini, Federica Tessari e Giuditta Simi. Avvalendosi di racconti, filmati, foto, documenti storici e testimonianze, attraversano insieme la memoria di un'epoca tanto amata effettuando un viaggio nel passato per rivivere con cinquant’anni di storia cinematografica italiana (e non solo).

Oltre alla straordinaria voce narrante del sopra menzionato Giannini, ad arricchire Figli del set provvedono gli interventi di Renzo Rossellini, Saverio Vallone, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Fabrizio Frizzi, Danny Quinn e Vera Gemma, solo per citarne alcuni, rendendo il documentario unico nel suo genere.

Il film è stato realizzato attraverso l’ampio impiego di maestranze siciliane, dal direttore della fotografia favarese Giuseppe Bennica al compositore della colonna sonora catanese Matteo Musumeci, passando per il costumista Alfonso Zappulla e lo scenografo Mirko Miceli. Mentre il montaggio porta la firma del pluripremiato ai David di Donatello Marco Spoletini e il trucco è stato curato dallo storico make-up artist Pietro Tenoglio.

In presenza degli autori, del regista e di parte del cast, Figli del set sarà proiettato al pubblico il 26 ottobre 2025 (ricorrenza del centenario dalla nascita di Manolo Bolognini) in un evento speciale presso il cinema Azzurro Scipioni di Roma, con un doppio spettacolo alle ore 19.00 e alle ore 21.00, per poi iniziare il suo tour.