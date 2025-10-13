Caramelo, trama e cast del film brasiliano in top 10 su Netflix

La vicenda di Amendoim sembra uscita da un copione scritto dal destino. Prima di diventare protagonista di un successo internazionale come il film Caramelo, questo cagnolone viveva per le vie di San Paolo. Il regista Diego Freitas lo incontrò per caso mentre cercava il cane perfetto per il ruolo. “Lo vidi e capii subito che era lui. Aveva negli occhi una dolcezza disarmante e una forza incredibile”, ha dichiarato Freitas a Diario El Comercio.

Accolto dal team di produzione, Amendoim ha seguito tre mesi di addestramento intensivo sotto la supervisione dell’allenatore brasiliano Luis Estrelas e dell’esperto statunitense Mike Miliotti. Entrambi hanno lavorato non solo sulla preparazione delle scene, ma soprattutto sul suo benessere emotivo. “Ogni scena è stata girata con rispetto e affetto. Amendoim non è solo un attore, è un compagno di lavoro che ci ha insegnato la pazienza e la gioia di vivere”, ha spiegato Estrelas.