La donna della cabina numero 10, trama e cast del film Netflix

Tutto quello che c'è da sapere sul film tratto dal bestseller di Ruth Ware in un thriller in cui bisogna essere disposti a rischiare (molto) per difendere la verità. Nel cast Keira Knightley e Guy Pearce

Un thriller psicologico in cui, mentre si trova a bordo di uno yacht di lusso per un incarico di lavoro, una giornalista assiste al momento in cui una passeggera viene gettata in mare a tarda notte, solo per sentirsi dire che non è successo, poiché tutti i passeggeri e l'equipaggio sono presenti. Nonostante nessuno le creda, la protagonista continua a cercare risposte, mettendo in pericolo la sua stessa vita. Tratto dal bestseller La donna della cabina numero 10 di Ruth Ware, disponibile su Netflix a parrire dal 10 ottobre 2025, diretto da Simon Stone e interpretato da Keira Knightley, il film indaga temi importanti come la paranoia, l’isolamento e la delegittimazione della voce femminile.

La paranoia lucida: tra realtà e follia Il film costruisce un'atmosfera di crescente paranoia in cui la protagonista e le sue affermazioni sono costantemente messe in dubbio. Un tema che si riflette nella sua lotta interiore tra ciò che ha visto e ciò che le viene detto di aver visto. La tensione psicologica è palpabile, con la fotografia che la mette ancora di più in evidenza, attraverso scene che sfumano il confine tra realtà e allucinazione. La regia di Simon Stone sfrutta gli spazi angusti dell'imbarcazione di lusso e le ambientazioni claustrofobiche, perché, anche se si tratta di uno yacht, il luogo in cui si svolge la storia è pur sempre una barca in mezzo al mare, per accentuare il senso di oppressione e incertezza.

La delegittimazione della voce femminile Un altro tema centrale del film è la difficoltà delle donne nel farsi credere, soprattutto quando denunciano abusi o crimini. Laura Blacklock, pur essendo una giornalista rispettata, viene ignorata e derisa quando cerca di raccontare la sua visione dei fatti, il suo punto di vista. Questo riflette una critica sociale alla tendenza di sminuire o dubitare delle esperienze femminili, un tema spesso ancora attuale e di grande rilevanza. La pellicola mette inoltre in luce come la società preferisca spesso ignorare la verità piuttosto che affrontare le proprie responsabilità.

Isolamento e claustrofobia L'ambientazione principale del film è uno yacht di lusso, simbolo di sfarzo ma anche di isolamento trattandosi pur sempre di una barca in mezzo al mare. Questo scenario diventa una prigione dorata per Laura, costretta a confrontarsi con i suoi demoni interiori e con un ambiente — dove regna l’abbondanza — ma che resta tuttavia ostile. La regia utilizza spazi chiusi e angusti per enfatizzare il senso di prigionia e impotenza della protagonista. Il contrasto tra la bellezza esteriore della nave e l'oscurità degli eventi che si svolgono al suo interno crea una tensione visiva e narrativa che pervade l'intero film.

La trama del film e l’uscita sulla piattaforma Laura Blacklock, giovane giornalista, vive ancora sotto shock dopo un'effrazione nel suo appartamento di Londra. Decisa a non lasciarsi sopraffare dalla paura, accetta un incarico prestigioso: raccontare la crociera dell'Aurora, un lussuoso yacht diretto verso i fiordi norvegesi. Il viaggio, organizzato per promuovere una fondazione benefica, sembra l’occasione perfetta per rilanciare la sua carriera. Ma una notte, dietro il vetro della sua cabina, Laura vede qualcosa: una donna viene spinta in mare dalla stanza accanto. Quando lancia l'allarme, però, nessuno è disposto a crederle. Intrappolata in un ambiente ovattato e ostile, Laura inizia a dubitare di sé stessa, ma non del proprio istinto. Le riprese de La donna della cabina numero 10 si sono svolte nel settembre 2024 sull’isola di Portland, nel Dorset, in Inghilterra, sfruttando la suggestiva ambientazione costiera britannica. Gran parte delle scene è stata girata a bordo del lussuoso superyacht Savannah, scelto per la sua estetica moderna ma claustrofobica. Accanto a Keira Knightley (FOTO) nel ruolo della protagonista Laura Blacklock troviamo Guy Pearce, Hannah Waddingham e Kaya Scodelario. Il film è distribuito in streaming su Netflix a partire dal 10 ottobre 2025.