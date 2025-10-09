Super Charlie, tutto sul film d'animazione al cinema da oggi

Protagonista della storia raccontata nel film Super Charlie è Wille, doppiato nella versione originale da Orlando Wahlsteen, un ragazzino di dieci anni che vive di fumetti e sogni di gloria. Il suo più grande desiderio è combattere il crimine al fianco del padre, interpretato da Johan Rödin, un poliziotto che incarna per lui il modello di coraggio e giustizia. Ma tutto cambia quando in casa arriva Charlie, il nuovo nato della famiglia, con la voce di Silas Strand. Il neonato catalizza subito l’attenzione dei genitori e, con sorpresa generale, rivela di possedere autentici superpoteri.

Per Wille è un duro colpo: la gelosia cresce, il senso di esclusione pure. Il bambino deve fare i conti con l’idea che quel fratellino minuscolo sia diventato, di colpo, ciò che lui ha sempre voluto essere. Tuttavia, quando un misterioso scienziato e il suo complice mettono in pericolo l’intera città, i due fratelli si troveranno a collaborare. È in quel momento che l’eroismo smette di essere un sogno e diventa una prova concreta di affetto e coraggio condiviso.