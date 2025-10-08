Linea d’Ombra Festival, il programma e gli ospiti della 30ª edizione

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Linea d’Ombra Festival, Salerno la 30ª edizione con Eran Riklis ospite d’onore

Cinema

Dal 8 al 15 novembre torna a Salerno il Linea d’Ombra Festival, che festeggia trent’anni con un’edizione dedicata al tema “Diritti/Rights – Il diritto a sapere”. Tre concorsi, anteprime, incontri e ospiti internazionali, tra cui Eran Riklis, che riceverà il premio alla carriera. Otto giorni di cinema e dibattiti per riflettere sul presente e sul valore della conoscenza come strumento di pace

Salerno si prepara a diventare, per una settimana, un vero laboratorio culturale. Dal 8 al 15 novembre 2025 torna infatti il Linea d’Ombra Festival, che celebra la sua XXX edizione. Un traguardo importante per una manifestazione capace di rinnovarsi nel tempo, rimanendo fedele alla sua vocazione: raccontare attraverso le immagini le contraddizioni del presente e stimolare riflessioni collettive.

Il tema: il diritto a sapere

Al centro della programmazione di quest’anno c’è il tema “Diritti/Rights – Il diritto a sapere”. Dopo l’edizione 2024 dedicata ai diritti in senso più ampio, il festival sceglie di concentrare l’attenzione su un aspetto cruciale della contemporaneità: l’accesso alla conoscenza. In un’epoca segnata da conflitti, manipolazioni mediatiche e polarizzazioni, il sapere diventa non solo un diritto fondamentale, ma anche una forma di resistenza civile.

«La condivisione del sapere è un potente strumento di dialogo e legame anche tra le diversità», affermano i direttori artistici Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, sottolineando la necessità di mobilitare la cultura come veicolo di pace.

Tre concorsi per guardare l’Europa e il mondo

Il festival propone tre sezioni competitive, pensate per dare voce alle nuove generazioni e valorizzare opere provenienti da contesti differenti.

  • Passaggi d’Europa_30: sei lungometraggi di finzione provenienti da vari paesi europei.

  • Corto Europa_30: ventuno cortometraggi di animazione, documentario e fiction.

  • UniFest: dieci opere audiovisive realizzate da studenti universitari di tutto il mondo, a testimonianza di quanto la creatività giovanile sia capace di interpretare il presente con uno sguardo fresco e radicale.

Eran Riklis, ospite d’onore

Uno dei momenti più attesi sarà l’arrivo a Salerno del regista israeliano Eran Riklis, che riceverà il premio alla carriera. Autore di film come La sposa siriana (2004), Il giardino dei limoni (2008) e Il responsabile delle risorse umane (2010), Riklis ha costruito una filmografia attenta alle dinamiche socio-politiche del Medio Oriente, capace di intrecciare storie personali e grandi conflitti collettivi.

Il festival renderà omaggio al regista con una Maratona Notturna che ripercorrerà i titoli più significativi della sua carriera, compreso il recente Leggere Lolita a Teheran (2024). Riklis incontrerà anche il pubblico, offrendo l’occasione di dialogare su cinema, identità e complessità geopolitiche.

Fuori concorso e anteprime

Accanto alle sezioni competitive, il Fuori Concorso arricchirà il programma con anteprime, omaggi e proiezioni speciali. Spazio al cinema italiano della nuova stagione, accompagnato da incontri con registi e interpreti. Tra gli appuntamenti più significativi, la proiezione de I bambini di Gaza di Loris Lai, seguita da un dibattito con Maria Rosaria Greco, ideatrice della rassegna Femminile Palestinese, e con Omar Suleiman, regista e attivista della Comunità Palestinese Campania.

Non mancherà OpenSpace, la vetrina dedicata alle produzioni campane e salernitane, tra cortometraggi, documentari, videoclip e animazioni (tradizionali o realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale).

Trenta anni di sguardi sul presente

Fin dalla sua nascita, Linea d’Ombra ha lavorato per trasformare il cinema in un terreno di incontro e confronto. Nei suoi trent’anni di vita ha accolto registi, attori, critici e studenti, diventando un punto di riferimento per chi crede nella forza delle immagini come specchio della società.

L’identità visiva della 30ª edizione porta la firma di Roberto Policastro (Doppiavù): un concept forte e simbolico, una mela corrosa dal marcio che rappresenta la ferita di un sapere tradito, immagine potente della necessità di difendere la conoscenza contro ignoranza e guerre.

Un festival che guarda al futuro

Promosso e organizzato da Salernoinfestival ETS, Linea d’Ombra 2025 è realizzato con il sostegno di Regione Campania, Film Commission, Comune di Salerno, Ministero della Cultura e numerosi partner istituzionali e privati.

Il trentennale non è dunque soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un nuovo inizio: un invito a riflettere su come il cinema possa continuare a essere uno strumento di consapevolezza, di dialogo e di resistenza culturale.

Dal Mediterraneo, Salerno rilancia la sua sfida: difendere il diritto a sapere significa costruire un futuro più libero e più giusto.

Spettacolo: Ultime notizie

Believe Film Festival, il programma e gli ospiti dell'ottava edizione

Cinema

Dal 23 al 26 ottobre torna a Verona l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più...

Linea d’Ombra Festival, il programma e gli ospiti della 30ª edizione

Cinema

Dal 8 al 15 novembre torna a Salerno il Linea d’Ombra Festival, che festeggia trent’anni con...

Olly a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Musica

Dopo lo spettacolo di Milano, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo sarà in...

L’ora di tutti, al via le riprese del film diretto da Stefania Rocca

Cinema

Sono iniziate a Otranto le riprese de L’ora di tutti, esordio alla regia di Stefania Rocca,...

Non solo Coma_Cose, le coppie "scoppiate" nel mondo della musica. FOTO

Musica

Il caso dei Coma_Cose ha riportato l’attenzione sulle coppie scoppiate nel mondo della musica,...

13 foto

Spettacolo: Per te