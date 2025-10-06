The Deep Dark: discesa nell'abisso, tutto sull'horror stasera in tv

Lunedì 6 ottobre, su Rai 4, va in onda in prima tv The Deep Dark - L'oscurità dell'abisso, diretto dal regista francese Mathieu Turi. La pellicola, ambientata nella Francia del 1956, è un horror claustrofobico ambientato negli abissi di una miniera.

La trama

Ambientato nel 1956 nel nord della Francia, The Deep Dark – L’oscurità dell’abisso è un horror claustrofobico che unisce tensione psicologica e terrore soprannaturale. La storia segue Amir, un giovane immigrato marocchino appena assunto in una miniera di carbone ormai prossima alla chiusura. Qui lavora sotto la guida del caposquadra Roland Neuville, insieme a un gruppo di minatori esperti. La loro missione? Scendere in profondità per accompagnare il misterioso professor Berthier, incaricato di raccogliere campioni geologici. L’uomo, ossessionato da una specifica sezione della miniera, ignora però ogni protocollo di sicurezza. Così, durante l’esplorazione, una frana intrappola il gruppo a più di mille metri di profondità. Cercando una via d’uscita, gli uomini scoprono un passaggio che conduce a un’antica cripta sigillata, nascosta nel ventre della montagna. Quella che sembra una semplice curiosità archeologica si trasforma presto in un incubo: all’interno della tomba riposa una creatura primordiale, e il loro gesto di profanazione risveglia qualcosa di oscuro e incontrollabile. In un crescendo di paura, isolamento e follia, i minatori devono lottare non solo contro la mancanza d’aria e di luce, ma anche una forza sovrannaturale che si nutre del buio e della loro disperazione.