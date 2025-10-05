Dalai Lama – La saggezza della felicità al cinema il 6, 7 e 8 ottobre

a saggezza della felicità non sarà solo un’esperienza cinematografica. In Italia, l’uscita sarà accompagnata da una serie di appuntamenti speciali: proiezioni arricchite da dialoghi, momenti di meditazione collettiva e interventi di figure autorevoli della comunità buddhista italiana. Tra queste, Lama Paljin Tulku Rinpoce, che interverrà a Biella e Milano, trasformando le sale in luoghi di riflessione condivisa.

Wanted Cinema ha voluto che il film diventasse un’esperienza viva, capace di coniugare il rito collettivo del cinema con la profondità della meditazione. L’idea è quella di costruire comunità intorno a un’opera che parla di pace, compassione e felicità come chiavi per affrontare un presente attraversato da guerre, crisi ambientali e incertezze globali.