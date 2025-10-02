Testa o croce? Tutto sul film con Alessandro Borghi e John C. Reilly

Testa o croce? Cosa sapere sul film con Alessandro Borghi e John C. Reilly al cinemaCinema ©Webphoto
Introduzione
Il cinema italiano e quello statunitense tornano a incontrarsi in un progetto ambizioso che reinterpreta i codici del western.
È uscito oggi, giovedì 2 ottobre 2025, il film Testa o croce? Diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, offre un nuovo sguardo sul western.
Nelle sale italiane grazie alla ditribuzione di 01 Distribution, promette di offrire una lettura originale e sorprendente del genere. Con una durata di 116 minuti, l’opera porta sullo schermo un cast internazionale che include Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani e Mirko Artuso.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Testa o croce?, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film western Testa o croce? è ambientato a Roma nei primi anni del Novecento. La città, sospesa tra il fascino della modernità e l’eco delle tradizioni, si accende di entusiasmo per l’arrivo del celebre spettacolo di Buffalo Bill, una parata di cavalli, duelli e leggende d’Oltreoceano che conquista il pubblico con promesse di avventura e libertà.
In quell’occasione, però, accade qualcosa di
inatteso: durante una memorabile sfida a cavallo, un buttero della
campagna laziale riesce a superare i cowboy americani, conquistando non
solo l’ammirazione degli spettatori, ma anche il cuore della giovane
moglie di un ricco signorotto locale.
Il colpo di fulmine è travolgente. I due, incapaci di resistere alla passione e al richiamo di una vita diversa, decidono di fuggire insieme. Ma la loro storia d’amore è segnata sin dall’inizio da un’ombra inquietante: sul buttero grava una taglia, frutto di passati contrasti e di un destino che sembra inseguirlo senza tregua. La loro fuga diventa così una corsa contro il tempo, tra il desiderio di libertà e il peso delle minacce che incombono.
Personaggi e interpreti
Al centro della vicenda del film Testa o croce? si muovono figure che evocano l’immaginario dell’epopea americana rivisitata in chiave inedita.
Nadia Tereszkiewicz interpreta Rosa, mentre Alessandro Borghi presta il volto a Santino. John C. Reilly dà vita a Buffalo Bill, figura leggendaria dello spettacolo itinerante, mentre Peter Lanzani interpreta il capo ribelle. Mirko Artuso è Ercole Rupè, Gabriele Silli veste i panni di Zecchino e Gianni Garko quelli del signor Rupè.
La produzione e le location
Le riprese del film Testa o croce? si sono svolte nell’autunno del 2024, in particolare tra settembre e ottobre, e hanno privilegiato scenari naturali del Lazio. Le ambientazioni principali sono state scelte tra Sabaudia, San Felice Circeo e il Parco Nazionale del Circeo, con riprese realizzate in luoghi suggestivi come Pantani d'Inferno, la Grotta delle Capre, il Lago di Caprolace, il Lago di Fogliano, Cerasella e la piscina della Verdesca. Non sono mancati set toscani, con alcune sequenze girate nella provincia di Arezzo.
La produzione porta la firma di Tommaso Bertani, Stefano Centini, Giacomo Lamborizio, Alex C. Lo, Filippo Montalto, Olivia Musini e Massimiliano Navarra, sotto le insegne di Ring Film, Cinema Inutile e Rai Cinema, in collaborazione con Andromeda, Cinemaundici e Volos Films.
L’anteprima a Cannes
Il film Testa o croce? ha fatto il suo debutto internazionale al Festival di Cannes 2025, presentato il 22 maggio scorso nella sezione Un Certain Regard. Un passaggio che ha confermato la vocazione internazionale dell’opera, pronta a dialogare con un pubblico ampio e con una tradizione cinematografica che va oltre i confini nazionali.
La critica
In Italia l’accoglienza del film Testa o croce? è stata generalmente positiva. Cineuropa ha ospitato la recensione di Camillo De Marco, che lo ha definito “un divertente e sfacciato anti-western sull’arrivo dello show di Buffalo Bill in Italia e la fuga di due amanti braccati”.
Su Sentieri Selvaggi, Aldo Spiniello ha invece sottolineato che “non tutto si integra alla perfezione, eppure è innegabile la lucida teorica”.
Aspetti tecnici e artistici
Scopriamo chi c’è dietro al progetto del film Testa o croce?
Dietro la macchina da presa, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis hanno lavorato a una sceneggiatura firmata insieme a Carlo Salsa. La fotografia è stata curata da Simone D'Arcangelo, mentre il montaggio porta la doppia firma di Andrés Pepe Estrada e Jacopo Ramella Pajrin. Le musiche originali sono di Vittorio Giampietro, mentre il comparto scenografico è stato affidato a Rachele Meliadò, Massimiliano Ciamei e Giorgia Visani. Ai costumi ha lavorato Andrea Cavalletto.
Un’opera bilingue
Girato in italiano e in inglese, il film Testa o croce? rappresenta una coproduzione tra Italia e Stati Uniti d’America, confermando un respiro internazionale non solo nel cast e nella distribuzione, ma anche nella lingua.
Con il suo tono drammatico e allo stesso tempo western, l’opera si posiziona come una delle proposte cinematografiche più attese del 2025, pronta a stimolare riflessioni sul mito e sulla rappresentazione della frontiera.