Testa o croce? Tutto sul film con Alessandro Borghi e John C. Reilly

Le riprese del film Testa o croce? si sono svolte nell’autunno del 2024, in particolare tra settembre e ottobre, e hanno privilegiato scenari naturali del Lazio. Le ambientazioni principali sono state scelte tra Sabaudia, San Felice Circeo e il Parco Nazionale del Circeo, con riprese realizzate in luoghi suggestivi come Pantani d'Inferno, la Grotta delle Capre, il Lago di Caprolace, il Lago di Fogliano, Cerasella e la piscina della Verdesca. Non sono mancati set toscani, con alcune sequenze girate nella provincia di Arezzo.

La produzione porta la firma di Tommaso Bertani, Stefano Centini, Giacomo Lamborizio, Alex C. Lo, Filippo Montalto, Olivia Musini e Massimiliano Navarra, sotto le insegne di Ring Film, Cinema Inutile e Rai Cinema, in collaborazione con Andromeda, Cinemaundici e Volos Films.