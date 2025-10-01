Play Dirty: Triplo gioco, tutto sul noir d'azione con Mark Whalberg in streaming su PrimeCinema ©Webphoto
Introduzione
È disponibile da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, il film Play Dirty - Triplo gioco. Si tratta dell’atteso ritorno di Shane Black tra noir, azione e ironia, che arriva sulla piattaforma di streaming Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Il noir porta sugli schermi una nuova incursione nel mondo del crimine, confermandosi un gioiellino action. Il film è diretto da Shane Black e costruito attorno al celebre personaggio di Parker, nato dalla penna di Donald E. Westlake.
L’opera mescola azione, atmosfere noir e una vena di commedia, seguendo la tradizione del regista che ha sempre alternato tensione e ironia nei suoi progetti.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Play Dirty: Triplo gioco, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: un colpo impossibile
Al centro della vicenda del film Play Dirty: Triplo gioco c’è un ladro che intravede l’occasione della vita: una rapina di proporzioni colossali. Il piano, tuttavia, non si limita a mettere in gioco abilità criminali e sangue freddo.
Per arrivare al bottino, il protagonista dovrà misurarsi con tre avversari formidabili: un dittatore sudamericano, la potente mafia newyorkese e l’uomo più ricco del pianeta.
Il cast e i personaggi
Il film Play Dirty - Triplo gioco presenta un parterre di attori di primo piano, a partire da Mark Wahlberg nel ruolo del protagonista Parker. LaKeith Stanfield dà vita a Grofield, mentre Rosa Salazar interpreta Zen. Thomas Jane veste i panni di Philly Webb e Tony Shalhoub quelli di Lozini. Keegan-Michael Key compare nel ruolo di Ed Mackey, Nat Wolff è Kincaid, e Chukwudi Iwuji interpreta Phineas Paul.
A completare il cast figurano Gretchen Mol nei panni di Grace Webb, Gabriel Alvarado in quelli di Mateo, Saskia Archer come la ragazza della banca e Peta Wilson nel ruolo di Madge.
La squadra dietro la macchina da presa
Il progetto del film Play Dirty - Triplo gioco porta la firma di Shane Black non solo come regista, ma anche come sceneggiatore e produttore esecutivo. Accanto a lui hanno lavorato Anthony Bagarozzi e Charles Mondry per la scrittura, mentre la produzione è stata affidata a Robert Downey Jr., Susan Downey, Marc Toberoff e Jules Daly. Alla fotografia ha lavorato Philippe Rousselot, mentre il montaggio è stato curato da Chris Lebenzon e Joel Negron.
La genesi del progetto
L’idea di riportare Parker sul grande schermo risale al marzo 2022, quando Amazon MGM Studios, Team Downey e Shane Black annunciarono la partenza della lavorazione del film Play Dirty: Triplo gioco.
Black, insieme agli sceneggiatori Charles Mondry e Anthony Bagarozzi, si è occupato di trasformare i romanzi di Westlake in una nuova sceneggiatura.
In un primo momento, la produzione era affidata a Joel Silver. Tuttavia, nel novembre 2023, il produttore lasciò il progetto e venne sostituito da Jules Daly.
Il casting e i cambi di rotta
In origine era stato previsto che Robert Downey Jr. interpretasse Parker nel film Play Dirty: Triplo gioco, oltre a figurare come produttore. L’attore, però, dovette rinunciare al ruolo a causa di altri impegni cinematografici.
A prenderne il posto fu Mark Wahlberg, mentre Downey Jr. è rimasto coinvolto dietro le quinte nella produzione.
Nel gennaio 2024, LaKeith Stanfield si è unito al cast nel ruolo di Grofield, seguito da Rosa Salazar, il cui personaggio è stato inizialmente mantenuto segreto. Poche settimane più tardi, Dermot Mulroney e Tony Shalhoub hanno arricchito la squadra di interpreti, senza che fossero resi noti i rispettivi ruoli. Nel marzo dello stesso anno si sono aggiunti Keegan-Michael Key, Nat Wolff, Chukwudi Iwuji e Thomas Jane, anch’essi con personaggi rivelati solo in un secondo momento.
Riprese e colonna sonora
Il set del film Play Dirty: Triplo gioco si è acceso il 19 marzo 2024, con riprese principali a Port Jackson, nella municipalità di Ku-Ring-Gai e nell’Hills District. A distanza di quasi un anno, nel febbraio 2025, è stato annunciato che Alan Silvestri avrebbe composto la colonna sonora del film, conferendo così alla pellicola un ulteriore tocco di prestigio musicale.
L’uscita su Prime Video
Play Dirty - Triplo gioco non passerà dai cinema, ma verrà distribuito direttamente sulla piattaforma Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’appuntamento internazionale è fissato per oggi, mercoledì 1º ottobre 2025, data in cui il film arriverà contemporaneamente in diversi Paesi, Italia compresa.