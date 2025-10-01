Play Dirty: Triplo gioco, tutto sul noir d'azione con Mark Whalberg

Introduzione

È disponibile da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, il film Play Dirty - Triplo gioco. Si tratta dell’atteso ritorno di Shane Black tra noir, azione e ironia, che arriva sulla piattaforma di streaming Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il noir porta sugli schermi una nuova incursione nel mondo del crimine, confermandosi un gioiellino action. Il film è diretto da Shane Black e costruito attorno al celebre personaggio di Parker, nato dalla penna di Donald E. Westlake.

L’opera mescola azione, atmosfere noir e una vena di commedia, seguendo la tradizione del regista che ha sempre alternato tensione e ironia nei suoi progetti.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Play Dirty: Triplo gioco, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.