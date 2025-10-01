La Giuria del festival ha assegnato i premi per le diverse sezioni in concorso:

• Cortometraggio Autore Junior: Io Lina – opera prima di Luana Fanelli, dedicata al tema del disagio giovanile.

• Cortometraggio Premiere Emilia-Romagna: Il limite di Miriam Previati, che affronta con delicatezza il tema della disabilità.

• Cortometraggio Premiere Autore: Lucky losers di Filippo Tamburini e Vincenzo Sgaramella, che tratta la piaga sociale della ludopatia.

• Lungometraggio Premiere Autore: Under the burning sun di Yun Xie, un potente e toccante dramma al femminile.

• Cortometraggio Premiere Event: La caparra di Francesco Mucci, una denuncia ironica sul caro-affitti e la precarietà lavorativa.

• Lungometraggio Premiere Event: Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, un film sulle difficoltà relazionali che segna il suo debutto alla regia.



Il giovane Federico Mancuso ha ricevuto la Targa Opera Prima per il documentario d’esordio Fellinesque – L’eterna danza di Fellini, un omaggio poetico al grande maestro del cinema.



“Questa edizione ha messo in luce il talento di tanti giovani autori che, attraverso il cinema, hanno saputo affrontare con sensibilità e profondità temi cruciali come la disabilità, il disagio giovanile, la ludopatia, la precarietà lavorativa e le difficoltà relazionali. È un segnale importante: il cinema non è solo intrattenimento, ma anche uno strumento potente di riflessione sociale”, ha dichiarato Claudia Conte, co-direttrice artistica del festival.



I riconoscimenti alle Eccellenze Artistiche



Durante la serata sono stati consegnati anche importanti premi alle Eccellenze Artistiche del cinema italiano, a cura del Principe Giovanni Alliata, presidente della Fondazione Cini, partner ufficiale del Festival.

• Il Premio all’Eccellenza Artistica “Paolo Micalizzi” è stato conferito a Elisabetta Sgarbi, editrice, regista e figura di riferimento della cultura italiana, originaria di Ferrara.

• Federico Moccia, regista e sceneggiatore, è stato premiato alla presenza di Pier Luigi Manieri (saggista e critico cinematografico, componente della Commissione Cinema Selettivi) e Carlo Prosperi (Capo Segreteria della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e Consigliere dell’Istituto per il Patrimonio Culturale Immateriale).

• Andrea Iervolino, produttore cinematografico internazionale, è stato riconosciuto per il suo contributo alla promozione del Made in Italy sui mercati globali.

• Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae – associazione riconosciuta dall’UNESCO – per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

• Pino Calabrese, attore e maestro del teatro, ha ricevuto un riconoscimento speciale, regalando al pubblico un’intensa interpretazione della poesia Il Lonfo di Fosco Maraini.

• Gabriele Cirilli ha conquistato la platea con la sua inconfondibile comicità.



Un premio speciale



Infine, il fondatore Maximilian Law ha consegnato il Premio “Bella” alla co-direttrice artistica Claudia Conte, come simbolico benvenuto all’interno della manifestazione, con l’auspicio di una lunga e proficua collaborazione volta a far crescere ulteriormente il Ferrara Film Festival e a raggiungere nuovi, importanti traguardi.