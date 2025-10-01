CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione. VIDEO

Dopo aver vinto il Premio Carlo Lizzani ideato e organizzato dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici alla Mostra del Cinema di Venezia con la seguente motivazione: “Non una semplice confessione, ma una ricerca di identità e origini che si traduce in un’ammissione di fragilità e dubbio, dove è impossibile non riconoscersi. Alternando comicità grottesca e momenti di violenza, Angius si mette a nudo con sincerità e coraggio. Senza compromessi e con padronanza del linguaggio cinematografico, riesce a dare coerenza e forza al racconto, confermandosi tra gli autori più vitali del panorama italiano”, CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione , si prepara all'uscita nelle sale italiane, a partire da giovedì 16 ottobre. In testa a questo articolo, una clip in esclusiva.

Note di regia

Si tratta di un film nato da diverse congiunture e suggestioni, alcune molto personali, autobiografiche. È una storia di rabbia, tenerezza, ironia, cinismo, fragilità, furore, violenza, a volte inconsapevole, nascosta, velata, a volte ben consapevole, subdola, premeditata, la violenza nei gesti e nei pensieri, negli sguardi e nelle parole, motore invisibile delle azioni dei personaggi e, che ci piaccia o no, forma elementare dell'agire umano. Una commedia amara che si trasforma costantemente in dramma, poi ritorna commedia e viceversa.

Un racconto dove veleno e antidoto convivono contemporaneamente negli stessi occhi, nelle stesse parole, negli stessi corpi, degli stessi protagonisti. Un'altalena di sentimenti dove bene e male oscillano continuamente. Un’eterna infanzia dove si combatte per sconfiggere il male e per raggiungere la luce, la serenità, la gioia di vivere, un’avventura amorosa senza preconcetti. Confiteor è una storia vera e allo stesso tempo sognante, che nasce da ricordi, da situazioni vissute dall'autore in prima persona, elaborate, immaginate, da persone che lo stesso autore ha conosciuto, amato e odiato. Persone fragili, insicure, crudeli, eccessive, ingenue, stupide eppure brillanti, vulcaniche.