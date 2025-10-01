CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione. VIDEO

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

CONFITEOR, una clip in esclusiva del film di Angius in uscita al cinema dal 16 ottobre

Cinema

Vincitore del Premio Carlo Lizzani alla 82ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, esce al cinema a partire dal 16 ottobre. Nell'attesa, una clip esclusiva invita al viaggio, all'interno di una commedia amara che si trasforma costantemente in dramma, poi ritorna commedia e viceversa

Dopo aver vinto il Premio Carlo Lizzani ideato e organizzato dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici alla Mostra del Cinema di Venezia con la seguente motivazione: “Non una semplice confessione, ma una ricerca di identità e origini che si traduce in un’ammissione di fragilità e dubbio, dove è impossibile non riconoscersi. Alternando comicità grottesca e momenti di violenza, Angius si mette a nudo con sincerità e coraggio. Senza compromessi e con padronanza del linguaggio cinematografico, riesce a dare coerenza e forza al racconto, confermandosi tra gli autori più vitali del panorama italiano”, CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione, si prepara all'uscita nelle sale italiane, a partire da giovedì 16 ottobre. In testa a questo articolo, una clip in esclusiva. 

 

Note di regia

Si tratta di un film nato da diverse congiunture e suggestioni, alcune molto personali, autobiografiche. È una storia di rabbia, tenerezza, ironia, cinismo, fragilità, furore, violenza, a volte inconsapevole, nascosta, velata, a volte ben consapevole, subdola, premeditata, la violenza nei gesti e nei pensieri, negli sguardi e nelle parole, motore invisibile delle azioni dei personaggi e, che ci piaccia o no, forma elementare dell'agire umano. Una commedia amara che si trasforma costantemente in dramma, poi ritorna commedia e viceversa.

 

Un racconto dove veleno e antidoto convivono contemporaneamente negli stessi occhi, nelle stesse parole, negli stessi corpi, degli stessi protagonisti. Un'altalena di sentimenti dove bene e male oscillano continuamente. Un’eterna infanzia dove si combatte per sconfiggere il male e per raggiungere la luce, la serenità, la gioia di vivere, un’avventura amorosa senza preconcetti. Confiteor è una storia vera e allo stesso tempo sognante, che nasce da ricordi, da situazioni vissute dall'autore in prima persona, elaborate, immaginate, da persone che lo stesso autore ha conosciuto, amato e odiato. Persone fragili, insicure, crudeli, eccessive, ingenue, stupide eppure brillanti, vulcaniche.

Approfondimento

“I Giganti” di Bonifacio Angius al Festival di Locarno. L'intervista

Il cast

Presentato a Venezia 82 all’interno della XXII edizione delle Giornate degli Autori, l'ultimo lungometraggio di Angius di cui è sia regista, sceneggiatore che attore protagonista, vede recitare al suo fianco suo figlio, il giovanissimo Antonio. Nel cast anche Simonetta Columbu, Edoardo Pesce, Geppi Cucciari, Michele Manca e Massimiliano Nocco, con la partecipazione straordinaria di Giuliana De Sio.

Approfondimento

Venezia 2019: Bonifacio Angius presenta il suo "Destino"

CONFITEOR Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione (un film di Bonifacio Angius)
CONFITEOR Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione (un film di Bonifacio Angius)

Spettacolo: Ultime notizie

Myung-Whun Chung e Mao Fujita chiudono la loro tournée alla Scala

Musica

Domenica 12 ottobre il Concerto di Stagione Filarmonica e la Prova Aperta a favore di Cooperativa...

I Boyzone annunciano l'ultimo concerto insieme

Musica

Ospite di BBC Breakfast, Ronan Keaning, membro della boy band, ha dichiarato: “Non faremo nuova...

The social network compie 15 anni. Le curiosità del film su Facebook

Cinema

Quindici anni fa usciva un film che raccontava gli albori (con le relative tensioni) di...

15 foto

CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione. VIDEO

Cinema

Vincitore del Premio Carlo Lizzani alla 82ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia,...

Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio

Cinema

L'attrice francese viene accolta dalla 43ª edizione della kermesse cinematografica torinese....

Spettacolo: Per te