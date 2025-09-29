Ruth & Boaz, trama e cast del film Netflix

La storia biblica di Rut e Boaz, narrata nel Libro di Rut, racconta di Rut, una giovane moabita che, rimasta vedova, sceglie di seguire la suocera Naomi a Betlemme in segno di fedeltà e di coraggio. Per mantenere entrambe, Rut si mette a spigolare nei campi, dove incontra Boaz, un uomo giusto e benestante, che la protegge e si prende cura di lei. Secondo la tradizione ebraica, Boaz, in quanto parente, assume il ruolo di “redentore”, sposando Rut e garantendo una discendenza al defunto marito. Dalla loro unione nasce Obed, nonno del re Davide. La storia di Rut e Boaz diventa quindi non solo un racconto di amore, fedeltà e riscatto, ma anche una tappa fondamentale nella genealogia biblica che condurrà fino a Gesù (secondo il Nuovo Testamento). Il film, Ruth e Boaz, si "limita" ad esplorare i concetti di fedeltà, speranza e seconde occasioni.