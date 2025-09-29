Ruth & Boaz, trama e cast del film Netflix

Introduzione
Il film, in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, regala una lettura moderna della storia biblica di Rut e Boaz
Quello che devi sapere
La trama
Ruth e Boaz porta in scena la storia biblica di Rut e Boaz, ma in chiave moderna. Al centro della scena troviamo Ruth Moably (Serayah), artista hip-hop emergente, che rinuncia alla sua promettente carriera musicale e lascia Atlanta dopo che, un'accesa discussione con il suo manager, provoca la morte del suo fidanzato. Nella speranza di un nuovo inizio, Ruth si trasferisce in una città rurale del Tennessee, dove si prende cura della madre vedova del suo defunto ragazzo, Naomi (Phylicia Rashad). Ruth accetta un nuovo lavoro in un vigneto locale, dove incontra Boaz (Lepley), un viticoltore, che le farò tornare la voglia d'amare (e di fare musica)
La storia narrata nella Bibbia
La storia biblica di Rut e Boaz, narrata nel Libro di Rut, racconta di Rut, una giovane moabita che, rimasta vedova, sceglie di seguire la suocera Naomi a Betlemme in segno di fedeltà e di coraggio. Per mantenere entrambe, Rut si mette a spigolare nei campi, dove incontra Boaz, un uomo giusto e benestante, che la protegge e si prende cura di lei. Secondo la tradizione ebraica, Boaz, in quanto parente, assume il ruolo di “redentore”, sposando Rut e garantendo una discendenza al defunto marito. Dalla loro unione nasce Obed, nonno del re Davide. La storia di Rut e Boaz diventa quindi non solo un racconto di amore, fedeltà e riscatto, ma anche una tappa fondamentale nella genealogia biblica che condurrà fino a Gesù (secondo il Nuovo Testamento). Il film, Ruth e Boaz, si "limita" ad esplorare i concetti di fedeltà, speranza e seconde occasioni.
I protagonisti
Ruth ha il volto di Serayah McNeill, nota al grande pubblico per il ruolo di Tiana Brown nella serie TV Empire, suo primo grande ruolo televisivo come personaggio regolare. Cantante e modella, ha partecipato a video musicali (per esempio con Taylor Swift) produzioni musicali, e diversi film e serie tv in ruoli minori. Boaz è interpretato da Tyler Lepley, giovane attore con alle spalle esperienze in The Haves and the Have Nots e P-Valley.