Ottobre Alessandrino: cinema, ospiti e oltre 90 eventi in città

Dal 27 settembre al 1° novembre torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, con oltre 90 appuntamenti in 30 location e 100 ospiti. Tra i protagonisti Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alessandra Mastronardi, Alberto Barbera e Vinicio Capossela. Non mancano incontri speciali come il talk “Un brindisi tra cinema e cocktail” con Paolo Nizza, Giovanni Nahmias e Gigi Barberis

Alessandria si trasforma in capitale del cinema. Dal 27 settembre al 1° novembre 2025 torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, manifestazione che alla sua seconda edizione raddoppia gli appuntamenti rispetto all’anno passato, con un palinsesto che conta oltre 90 eventi, distribuiti in 30 location cittadine e animati da 100 ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Una città che diventa festival Sotto la direzione artistica di Luca Ribuoli e Roberto Lasagna, il festival porta il cinema in ogni angolo di Alessandria: dalle sale storiche ai teatri, dalle piazze alle librerie, fino a spazi insoliti come concessionarie, musei e centri sociali. Un modo per restituire al pubblico l’idea di un cinema diffuso, capace di dialogare con la comunità e di raccontare il presente attraverso linguaggi diversi.

Ospiti e protagonisti Il cartellone ospita attrici e attori amati dal grande pubblico come Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Cochi Ponzoni. A raccontare il “dietro le quinte” dei festival internazionali arriverà Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, mentre il cantautore Vinicio Capossela chiuderà la rassegna con un concerto unico, “Ad Mortem Festinamus”, creato appositamente per l’occasione. Non mancano i registi: da Lamberto Bava a Mimmo Calopresti, da Saverio Costanzo a Silvio Soldini, fino a Maurizio Nichetti e Giovanni Tortorici, in dialogo con critici e pubblico. A impreziosire il calendario anche l’intervento della giornalista Cecilia Sala, il divulgatore scientifico Dario Bressanini e momenti di confronto su temi urgenti come migrazioni, salute mentale e conflitti contemporanei.

Un brindisi tra cinema e cocktail Tra gli eventi più attesi spicca il talk “Un brindisi tra cinema e cocktail”, in programma giovedì 2 ottobre allo Spiritoh (via Andrea Vochieri 12). Protagonisti Paolo Nizza, critico cinematografico e giornalista Sky, e Giovanni Nahmias, autore e curatore culturale, che insieme guideranno il pubblico in un percorso tra i cocktail entrati nell’immaginario del grande schermo.

La serata sarà accompagnata dalla mixology dal vivo di Gigi Barberis, bartender che reinterpreterà i drink simbolici della storia del cinema, trasformando il dialogo in un'esperienza multisensoriale.