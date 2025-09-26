Ottobre Alessandrino: cinema, ospiti e oltre 90 eventi in città

Dal 27 settembre al 1° novembre torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, con oltre 90 appuntamenti in 30 location e 100 ospiti. Tra i protagonisti Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alessandra Mastronardi, Alberto Barbera e Vinicio Capossela. Non mancano incontri speciali come il talk “Un brindisi tra cinema e cocktail” con Paolo Nizza, Giovanni Nahmias e Gigi Barberis
Alessandria si trasforma in capitale del cinema. Dal 27 settembre al 1° novembre 2025 torna l’Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema, manifestazione che alla sua seconda edizione raddoppia gli appuntamenti rispetto all’anno passato, con un palinsesto che conta oltre 90 eventi, distribuiti in 30 location cittadine e animati da 100 ospiti di rilievo nazionale e internazionale.
Una città che diventa festival
Sotto la direzione artistica di Luca Ribuoli e Roberto Lasagna, il festival porta il cinema in ogni angolo di Alessandria: dalle sale storiche ai teatri, dalle piazze alle librerie, fino a spazi insoliti come concessionarie, musei e centri sociali. Un modo per restituire al pubblico l’idea di un cinema diffuso, capace di dialogare con la comunità e di raccontare il presente attraverso linguaggi diversi.
Ospiti e protagonisti
Il cartellone ospita attrici e attori amati dal grande pubblico come Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Cochi Ponzoni. A raccontare il “dietro le quinte” dei festival internazionali arriverà Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, mentre il cantautore Vinicio Capossela chiuderà la rassegna con un concerto unico, “Ad Mortem Festinamus”, creato appositamente per l’occasione.
Non mancano i registi: da Lamberto Bava a Mimmo Calopresti, da Saverio Costanzo a Silvio Soldini, fino a Maurizio Nichetti e Giovanni Tortorici, in dialogo con critici e pubblico. A impreziosire il calendario anche l’intervento della giornalista Cecilia Sala, il divulgatore scientifico Dario Bressanini e momenti di confronto su temi urgenti come migrazioni, salute mentale e conflitti contemporanei.
Un brindisi tra cinema e cocktail
Tra gli eventi più attesi spicca il talk “Un brindisi tra cinema e cocktail”, in programma giovedì 2 ottobre allo Spiritoh (via Andrea Vochieri 12). Protagonisti Paolo Nizza, critico cinematografico e giornalista Sky, e Giovanni Nahmias, autore e curatore culturale, che insieme guideranno il pubblico in un percorso tra i cocktail entrati nell’immaginario del grande schermo.
La serata sarà accompagnata dalla mixology dal vivo di Gigi Barberis, bartender che reinterpreterà i drink simbolici della storia del cinema, trasformando il dialogo in un’esperienza multisensoriale.
Approfondimento
Cinema e cocktail, un libro racconta i drink nei film. FOTO
Un festival in crescita
“Ottobre Alessandrino è un contenitore che unisce spettacolo, riflessione e memoria collettiva, accendendo i riflettori su Alessandria come polo culturale”, spiega Luca Ribuoli, regista alessandrino già vincitore di due Nastri d’Argento. Il festival, coordinato dall’Alessandria Film Festival (ALFF), raccoglie l’eredità del Premio Adelio Ferrero e amplia le collaborazioni con istituzioni, scuole e associazioni culturali, dal Centro Sperimentale di Cinematografia al Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Cultura come legame con la comunità
Il festival è sostenuto dal Comune di Alessandria, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e da numerosi partner privati. Come sottolineano Debora Paglieri e Fabio Rossello (Paglieri Spa): “Investire in eventi come questo significa promuovere la crescita culturale e sociale della città, rafforzando i legami con la comunità e creando nuove opportunità per le generazioni future”.
Con oltre un mese di appuntamenti tra cinema, musica, incontri e laboratori, l’Ottobre Alessandrino 2025 si conferma un evento imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi, capace di restituire ad Alessandria la sua identità di città del cinema e della cultura.